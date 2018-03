Se ne è andato Fabrizio Frizzi | il gentiluomo della televisione italiana

Blastingnews

: Nella notte se ne è andato Fabrizio Frizzi, un grande signore della tv, un amico, una persona gentile oltre che un… - salvosottile : Nella notte se ne è andato Fabrizio Frizzi, un grande signore della tv, un amico, una persona gentile oltre che un… - chedisagio : Incredibile quanto affetto circondi Fabrizio Frizzi, che se n'è andato stanotte a soli 60 anni. ?? Ognuno di noi ha… - BfcOfficialPage : Se n'è andato un grande amico del Bologna. Ciao Fabrizio -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Appena una settimana fa aveva raccontato in un'intervista di stare meglio ma che con certe malattie non si scherza e il percorso verso la guarigione era lungo e difficile. Dallo scorso, 23 ottobre quando era stato colpito da un'ischemia, aveva detto più volte che la sua vita era cambiata diventando una battaglia. Purtroppo è stato sconfitto a sorpresa troppo presto da un colpo basso del destino:è morto stanotte all'ospedale Sant'Andrea di Roma colpito da un'emorragia cerebrale. Aveva 60 anni, li aveva compiuti lo scorso 5 febbraio. A darne la notizia la moglie Carlotta Mantovan, il fratello Fabio e i familiari all'alba di questa mattina. Signorilità e garbo, risata pulita e familiare, simpatia rasserenante, uno di casa, il parente più gentile per il pubblico. C'è un sentire unanime nel ricordo di telespettatori, colleghi e dirigenza Rai. "Grazieper tutto ...