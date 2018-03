SCUOLA A chi giova dare scacco alle paritarie in 5 mosse?

L'impresa a SCUOLA - si chiude con successo il progetto 'ATTIVAmente' : Finanza, imprenditorialità, etica d'impresa e del lavoro, economia, innovazione sono state le tematiche principali sulle quali i diversi testimonial hanno fornito esempi e dato informazioni. L'evento ...

Agrigento : scritte inneggianti la mafia su muri SCUOLA Palma Montechiaro : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) – scritte inneggianti la mafia sul prospetto del Liceo Scientifico Statale ‘Odierna’ di Palma di Montechiaro, nell’agrigentino. Le scritte, con lo spray nero, sono state scoperte dai bidelli dell’istituto. ‘Qui mafia’, ‘Qui comandiamo’, si legge sul muro imbrattato della scuola. Con altri epiteti volgari. Sull’episodio indagano i Carabinieri della stazione ...

Con la SCUOLA de 'L'amica geniale' alla scoperta del chiostro magico : ... che a Napoli si manifestò anche attraverso la cancellazione del nome di 'Stadio Giorgio Ascarelli' all'impianto da lui voluto e finanziato alla vigilia degli incontri della Coppa del Mondo del 1934. ...

“Fa’ la cosa giusta” torna a Milano : SCUOLA - mobilità sostenibile e musei accessibili i temi chiave di questa edizione : Le sfide educative per una società più inclusiva, l’abitare green, l’abbigliamento e gli accessori realizzati con materiali riciclati o di riuso, oltre che giocattoli eco-compatibili, progetti di associazioni per la pace e la partecipazione attiva nella vita civile, ma anche street food, idee e servizi dedicati all’universo femminile e turismo accessibile e consapevole nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei popoli. Tutto questo e non ...

SCUOLA : oggi lezioni a rischio - sciopero Cobas Anief : lezioni a rischio oggi per uno sciopero del personale scolastico. L'azione di protesta, accompagnata da una manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione, è stata indetta da Anief e Saese ma ...

SCUOLA : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione (2) : (AdnKronos) - “La Regione Veneto sta investendo molto – ha concluso l’assessore – nell’ alta formazione tecnica e nelle esperienze di raccordo tra Scuola e lavoro, tra università e imprese. E sta privilegiando quegli istituti a guida imprenditoriale, come le Academy del turismo, della logistica, del

SCUOLA : Donazzan - in Veneto lavoro sicuro per chi sceglie percorso tecnico di alta formazione : Vicenza, 21 mar. (AdnKronos) - “Se non sapete cosa fare ‘da grandi’ e vi interrogate quale percorso formativo scegliere, cercate prima di conoscere da vicino la proposta formativa delle Academy del Veneto. L’80 per cento dei diplomati nelle sette fondazioni Academy-Its del Veneto trova lavoro entro

La settimana degli scioperi : trasporti a rischio a Roma e Milano (e venerdì tocca alla SCUOLA) : E' la settimana nera degli scioperi. Si parte a Milano oggi, mercoledì 21 marzo, con lo sciopero dei treni. Disagi in vista, dunque, per i pendolari milanesi che utilizzano le linee...

Domani mattina la chiesa Aragonese di Cagliari ospita la conferenza stampa di presentazione del progetto artistico 2018 della 'SCUOLA d'Arte ... : Pensiamo dice Elisabetta Podda a manifestazioni e festival di spettacoli con giovani artisti diretti da registi di qualità e fama, internazionali e nazionali. Ma anche a stages e laboratori per le ...

Donna uccisa a SCUOLA a Napoli : si cerca il maritoA marzo lei lo denunciò per averla picchiata : Immacolata Villani, 31enne, aveva appena accompagnato la figlia a scuola quando è stata raggiunta dal marito che le avrebbe sparato dopo un breve diverbio.

SCUOLA/ Modello vecchio e inefficienza capillare : senza autonomia sta morendo : Organizzazione totalmente inadeguata e gestione del personale docente sono i due grandi nervi scoperti della SCUOLA. Gli stessi che la stanno rottamando. GIUSEPPE SANTOLI(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ autonomia nelle scuole statali, la riforma da fare subito, di E. ContuSCUOLA/ Se i nemici delle superiori in 4 anni stanno al Miur, di R. Pasolini

SCUOLA dell’Infanzia di via Odescalchi - Zotta (M5S) : “Problematiche in via di risoluzione” : Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi, Zotta (M5S): “Problematiche in via di risoluzione” “Finalmente, dopo anni di tentennamenti e promesse non mantenute da parte di chi... L'articolo Scuola dell’Infanzia di via Odescalchi, Zotta (M5S): “Problematiche in via di risoluzione” proviene da Roma Daily News.