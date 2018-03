Scoperte fatture false per oltre 3 mln

Iva evasa per 155 milioni - Scoperte 4 organizzazioni che fornivano fatture false alle aziende : sequestri e 135 denunciati : Iva evasa per 155 milioni, illecite compensazioni del credito d'imposta per 186 milioni, decine di società cartiere intestate a prestanome e utilizzate esclusivamente per la creazione di fatture false:...