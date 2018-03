Schick in gol con la R Ceca

Cina di Lippi ancora ko - 1-4 con Rep. Ceca e Schick in gol : La Cina di Marcello Lippi subisce ancora una pesante sconfitta. Dopo il 6-0 subito dal Galles arriva il 4-1 con la Repubblica Ceca. A Nanchino padroni di casa in vantaggio con Fan Xiaodong dopo cinque minuti ma nella ripresa i cechi ribaltano tutto, andando a segno per tre volte fra il 13′ e il 17′. Gol del pareggio di Kalas, raddoppio del giallorosso Schick, entrato nei secondi 45′ minuti di gioco, e tris di Krmencik su ...

Roma - Totti sempre da leader : 'Schick è super. E Nainggolan non si discute' : Roma - La Roma vive una fase delicata della sua stagione, tra il campionato in cui lotta per un posto in Champions League con Lazio e Inter e nella stessa competizione europa che la vedrà ospitare il ...

Roma - Di Francesco : 'Schick può giocare titolare - Nainggolan deve ritrovarsi' : Ora è un mondo diverso, con generazioni diverse che hanno meno abitudini ad andare a cena insieme, ma magari a giocare alla PlayStation insieme'. SUL MODULO - '4-3-3 possibile anche senza De Rossi? ...