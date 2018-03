Scandalo nel cricket!

Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta : Scandalo hot nel dietro le quinte (24 Marzo 2018) : Ballando con le stelle 2018, anticipazioni e diretta terza puntata: Anastasia ballerina per una notte, quale coppia sarà eliminata dopo Don Diamont e Hanna Karttunnen?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Scandalo dati - rivelazione del Guardian : Zuckerberg e Kogan già “amici” nel 2011 : Secondo il quotidiano i rapporti tra i due erano iniziati prima della caso Cambridge Analytica: sette anni fa Facebook trasmise al ricercatore dati aggregati su ben 57 miliardi di “amicizie”|

Scandalo Facebook - in big data we trust! Ma non nel frappuccino : di Derek Di tanto in tanto esce uno Scandalo che riguarda l’uso che viene fatto dei nostri dati su Internet e il mondo sembra cadere nello sconcerto. E ogni volta io mi chiedo se ci siamo o ci facciamo. Lo sanno anche i muri che ciascuno dei nostri comportamenti digitali lascia un segno in rete. Forse agli albori piano piano sbiadiva senza che nessuno se ne curasse, ma da tanti anni ormai sappiamo bene che questa traccia viene letta, archiviata, ...

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su Facebook finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...

Facebook - il tonfo a Wall Street dopo Scandalo dei dati manipolati : ecco la falla nel sistema di controllo : NEW YORK Hanno chiuso la stalla quando i buoi erano fuggiti già da vari anni. La decisione di Facebook di escludere dalla piattaforma i responsabili di una manovra che ha portato all'uso...

Fausto Brizzi dopo lo Scandalo - pomeriggio in famiglia con la moglie Claudia Zanella e la figlia Penelope : ROMA ? dopo le accuse de ?Le Iene?, riportate da Leggo.it, e il clamore mediatico che ne è conseguito, Fausto Brizzi cerca un po? di serenità in...

“Isola dei Famosi - ma allora è un vizio”. Il reality di nuovo nel caos : neanche il tempo di archiviare il “canna-gate” ed ecco l’ennesimo Scandalo. Le immagini (e le parole di alcuni naufraghi) sembrano non lasciare dubbi. Che disastro! : Il caso del momento sembra, almeno per ora, essersi chiuso. Parliamo ovviamente del canna-gate andato in scena all’Isola dei Famosi 2018, che ha animato quasi da solo le prime puntate del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un episodio sul quale si sono concentrate non solo le attenzioni del pubblico, con le antenne drizzate di fronte alle indiscrezioni che continuavano a susseguirsi di giorno in giorno, ma anche quelle di ...

“Ritorno in Honduras” : Isola dei Famosi : il colpo di scena. Ormai il reality è entrato nel vivo e tra uno Scandalo e l’altro arriva la novità che tutti aspettavano : “Alla fine è giusto così…” : Grosse novità all’Isola dei Famosi. Il gioco, nonostante i colpi di scena, prosegue e i naufraghi si battono per poterla spuntare l’uno sull’altro. Abbiamo visto in queste settimane come il nucleo di vip si sia via via sfoltito. Ovviamente ci sono state le eliminazioni, come previsto dal gioco, ma hanno molto colpito anche le varie defezioni dovute a malori, fame, infortuni e scandali. Insomma, ad Alessia Marcuzzi non ...

Le 'Scandalose' rivelazioni di Facebook : Bonino nel 1994 stava nel centrodestra : Lo sapevamo già perché, per saperlo, basta avere un minimo a cuore la storia politica di questo Paese; che dico, basta non essere stati ibernati negli ultimi vent'anni; che dico, basta documentarsi e ...

“Sesso sfrenato”. Scandalo all’Isola dei famosi : due vip (impegnati) hanno consumato. Quando tutti erano ancora nella villa - loro… L’indiscrezione piccantissima sta facendo tremare anche i muri e arriva da fonti certe. E ora in Italia un personaggio molto famoso ha delle lunghe corna… : hanno fatto sesso! arrivano rivelazioni piccantissime che riguardano i naufraghi. Si parla di una cosa accaduta Quando i naufraghi erano ancora nella villa, cioè Quando il gioco non era ancora cominciato. In pratica questa notte bollente coincide con il periodo durante il quale Francesco Monte avrebbe fatto uso di droga. Da Quando Eva Henger, durante la seconda diretta del reality ha sganciato questa bomba su Monte, si è parlato solo ed ...

Giornalista ucciso - si dimettono il ministro slovacco e due assistenti del premier coinvolti nello Scandalo : Cadono le prime teste dopo l’uccisione del Giornalista slovacco Jan Kuciak in Slovacchia: l’assistente del premier Robert Fico, Maria Troskova, e il segretario del Consiglio di sicurezza, Viliam Jasan, si sono dimessi dalle loro cariche nell’ufficio del governo. I loro nomi erano finiti nell’inchiesta del reporter, pubblicata oggi da Aktuality.sk,...

“Ecco perché gli uomini tradiscono le mogli”. Parola di una vedova 43enne che sta facendo “Scandalo” nel mondo del web. La sua storia sta rimpallando da una pagina all’altra e il motivo vi lascerà di stucco. “Seguite i miei consigli” : C’è chi alla morte del marito reagisco con dolore, lutto e chiusura totale. E chi, invece, opta per una nuova vita. Bene, c’è anche chi, però, questa nuova vita poi la vive anche al di sopra delle righe, per così dire… È il caso di Louise. “La maggior parte delle mogli devono incolpare solo se stesse se i loro mariti le tradiscono”, Parola di Louise Van Der Velde, vedova e mamma 43enne che, dopo la morte del ...