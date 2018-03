Save The Children | in Yemen ogni giorno cinque bambini uccisi o feriti

L'allarme di Save The Children : "Ogni minuto un bimbo muore per malattie legate all'acqua" : Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l’acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati e ogni minuto un bambino muore a...

Giornata mondiale dell’acqua - Save The Children : ogni minuto un bambino muore a causa di una patologia legata all’acqua : Tra le principali cause di mortalità infantile vi sono malattie contratte attraverso l’acqua, uno scarso accesso a questa preziosa risorsa e servizi igienico-sanitari inadeguati. A denunciarlo, alla vigilia della Giornata mondiale dell’acqua, è Save the Children. Se a livello globale quasi 1 persona su 3 (2,1 miliardi) non ha accesso ad acqua sicura e 1 su 9 ai servizi igienici[3], infatti, l’acqua contaminata – osserva l’Organizzazione ...

Sanità - Save The Children : il rischio di epidemie minaccia i bimbi Rohingya : Con l’avvicinarsi della stagione dei monsoni, nei campi di Cox’s Bazar che ospitano i rifugiati Rohingya, in Bangladesh, il rischio di una nuova e devastante crisi sanitaria è altissimo. A denunciarlo è Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, in occasione del lancio di un Piano congiunto di risposta alla crisi con il quale le Nazioni Unite e alcune ...

Guerra in Siria - i tragici numeri di Save The Children : muoiono 37 innocenti al giorno : In Siria negli ultimi sette anni i bambini hanno conosciuto solo l’orrore della Guerra. Costretti a rifugiarsi nei sotterranei per salvarsi dalle bombe, malnutriti a causa dell’assedio e senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari e medicine. E’ quanto emerge dall'ultimo rapporto di Save the Children che denuncia le terribili condizioni in cui sono costretti a vivere migliaia di bimbi.Continua a leggere

Siria : Save The Children - un milione di bambini senza aiuti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Save The Children : ogni giorno uccisi almeno 37 civili : Nelle "de-escalation zone" della Siria, ogni giorno, dalla seconda metà del 2017, sono rimasti uccisi almeno 37 civili. Dall'inizio del 2018 alla metà di febbraio, solo nell'area est di Ghouta, sono ...

Save The Duck - vola il piumino made in Italy che rispetta gli animali : Save the Duck punta a triplicare il fatturato e crescere all'estero. Ha lanciato una collezione con la plastica riciclata degli oceani al posto delle piume

Save The Duck - vola il piumino made in Italy che rispetta gli animali : Da sinistra, Filippo Gaggini di Progressio e Nicolas Bargi di Save the Duck Un nuovo assetto societario e raddoppiare il fatturato in tre anni. Save the Duck, il marchio di piumini totalmente animal free nato nel 2011 da un’idea di Nicolas Bargi, terza generazione di imprenditori attivi nel tessile, scopre le carte e racconta il suo piano di crescita. Lo scorso anno i ricavi sono stati di 31,5 milioni di euro e per il 2018 la volontà è ...

Assunzioni Save The Children in Italia e all'Estero : invio CV a marzo 2018 Video : Proamo con ulteriori aggiornamenti per coloro che cercano un lavoro [Video]. Si annuncia che la Save the Children ricerca vari profili professionali, da accogliere nel proprio organico. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni aperte a marzo 2018 Save the Children assume soggetti con l'incarico di Project Manager ossia Responsabile del Progetto di livello CPS 3, da inquadrare con un contratto Co.co.co. dal mese di ...

Maggioranza Save The Duck passa a Progressio - esce Marina Salomon : Il focus nel medio termine è sulle principali destinazioni fashion del mondo. A partire da New York, Londra e Tokyo ".

Moda : Save The Duck a Progressio : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Il private equity Progressio Sgr ha acquisito, attraverso il fondo Progressio Investimenti III, il 65% di Save The Duck, azienda che produce piumini da indossare 'animal free', ...

Save The Duck : «Con Progressio azionista di maggioranza ricavi al raddoppio in tre anni» : ... si diversifica: 'Il primo flagship nel centro di Milano, al via entro quest'anno, sarà il calcio d'inizio di un network di monomarca nelle destinazioni fashion del mondo, a partire da New York, ...