Satellite cinese Tiangong-1 in caduta sulla terra | questa mappa traccia posizione in

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il-1 in(e forse anche sull'Italia) continua a far parlare di se e di certo lo farà fino all'impatto definitivo di tutte le sue componenti che, come abbiamo già avuto modo di raccontare, dovrebbe avvenire in una data compresa tra il giorno 28 marzo e 4 aprile. Possibile monitorare costantemente la suain corrispondenza dei continenti. Certo che si, esiste uno strumento online aggiornato in tempo reale e vi indicheremo esattamente come usarlo.L’impatto delcon il pianeta riguarderà la parte del globo con coordinate -44°S e +44°N di latitudine. Insezione dellamolto ampia è inclusa anche l'Italia centro-meridionale (in particolare tutte le regioni a sud dell'Emilia Romagna) ma anche gli Stati Uniti, Brasile, India e la Cina. Sarà l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a dirci nelle ore immediatamente antecedenti alla ...