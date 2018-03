Sassuolo-Napoli posticipata | da domani via ai rimborsi per i biglietti

Sassuolo - Acerbi : 'Con il Napoli difficile ma non impossibile' : Sassuolo - ' Il mister ha preparato questa amichevole come una partita di campionato '. In questa dichiarazione di Francesco Acerbi , prima del test con il Bassano in programma oggi, c'e' tutto il ...

Sassuolo-Napoli alle 18 : ROMA, 23 MAR - Si giocherà alle 18 e non alle 15 Sassuolo-Napoli, gara valida per l'11ª giornata di ritorno del campionato di serie A in programma sabato 31 marzo. Lo ha deciso il commissario ...

Napoli - contro il Sassuolo si gioca alle 18 ma è giallo sui biglietti : Napoli - L'unica via d'uscita, dopo una lunga serie di errori e omissioni, è stata alla fine la soluzione più drastica: lo spostamento di orario della partita del 31 marzo tra Sassuolo e Napoli dalle ...

Serie A - Sassuolo-Napoli si gioca il 31 marzo alle 18 : Il match della 30esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia il 31 marzo si giocherà alle ore 18 anziché alle 15. Lo ha stabilito la Lega di Serie A “preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica”. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Sassuolo-Napoli si gioca il 31 marzo ...

Sassuolo Napoli - streaming e diretta TV. Ecco come vederla : Sarà possibile, come sempre, seguire il match anche in streaming. Sia Sky , con il servizio Sky Go , che Mediaset Premium , con l'app di Premium Play. Tutti i clienti potranno seguire la gara ...

Napoli - Hamsik dimesso dopo operazione alle tonsille. In forte dubbio per il Sassuolo per problema muscolare : Marek Hamsik è stato dimesso dalla clinica Reusch di Napoli , dove mercoledì mattina il professor D'Angelo gli aveva praticato una tonsillectomia. Il centrocampista aveva deciso di anticipare l'...

Astori. I tweet di condoglianze di Juve - Napoli - Sassuolo : Roma, 4 mar. , askanews, Il mondo del calcio partecipa in maniera sentita sui Social alla morte di Davide Astori. La Lega di serie A lo ha ricordato così: : 'Il mondo del calcio colpito in mattinata da una notizia tremenda: a Udine è morto Davide Astori, capitano della Fiorentina, colto da malore mentre era …

Roma - Di Francesco : "Col Napoli basta cali di tensione. Balotelli? Lo volevo a Sassuolo" : I punti che la Roma deve fare per forza, la mentalità che spesso viene meno alle prime difficoltà, Balotelli da allenare, il Napoli, i confronti con i giocatori: alla vigilia della sfida contro la ...

Il Sassuolo si è scansato? Giletti difende la Juventus e attacca il Napoli : “Di Natale non giocava mai…” : Nella giornata di ieri la Juventus ha travolto il Sassuolo vincendo per 7-0 all’Allianz Stadium con le firme di Alex Sandro, Khedira (doppietta), Pjanic e Higuain (tripletta). Sul web in molti hanno insinuato che la squadra di Iachini si sia scansata, essendo una società amica della Juventus. Una castroneria che non sta in piedi, semplicemente la formazione di Allegri è stata superiore a quella neroverde che ha avuto la sfortuna di ...

La Juventus vince 7-0 : “il Sassuolo si è scansato” - lo avesse fatto il Napoli sarebbe calcio spettacolo! : Dopo una serie di partite in cui la Juventus aveva ottenuto i tre punti pur senza giocare bene, come accaduto ad esempio a Verona con il Chievo e a Cagliari, nella sfida di oggi con il Sassuolo si è vista finamente una Juventus che non ha sbagliato quasi nulla. La squadra bianconera ha sbranato gli uomini di Iachini, incappati sicuramente in una giornata nera soprattutto dal punto di vista difensivo. 7-0 il punteggio finale, l’ultima volta ...

Sassuolo - Carnevali torna sul caso Politano-Napoli… e Juventus! : Il caso Politano ha acceso gli ultimi giorni di calciomercato ed ancora oggi se ne parla a causa di alcuni lati oscuri della vicenda. Sembra infatti che ci sia stata l’influenza della Juventus dietro al no del club neroverde al Napoli. Ovviamente l’ad Carnevali non potrebbe mai ammettere il tutto, ed oggi ai microfoni di Premium ha ripetuto la solita versione: “Politano al Napoli è un affare sfumato, ma non entro nel merito del ...

Politano e lo “strano” no del Sassuolo al Napoli - nuovi precedenti e retroscena : la figlia di Carnevali lavora… alla Juventus! : A pensar male si fa peccato, ma spesso s’indovina si dice da alcune parti per lo stivale. Ecco, in occasione del mancato passaggio di Politano al Napoli, ci sono diversi lati oscuri che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti. C’è stato il veto della Juventus alla cessione di Politano ai partenopei? Secondo Sarri e De Laurentiis assolutamente sì, ma i due non sono certo gli unici a pensarla così. Le dichiarazioni di facciata di ...