Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in sconto di 130 e 150 euro su Monclick

Samsung Galaxy Note 9 : batteria da 3.850 mAh e altre indiscrezioni sul nuovo phablet : Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una batteria da 3.850 mAh, la più grande mai utilizzata su un dispositivo della serie Note. Il prossimo phablet sud coreano potrebbe inoltre portare al debutto Bixby 2.0, la nuova versione dell'intelligenza artificiale di Samsung. L'articolo Samsung Galaxy Note 9: batteria da 3.850 mAh e altre indiscrezioni sul nuovo phablet proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : Ebbene sì, è partito il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy Note 8 Italiani. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi "vecchi" top di gamma, il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S7 Edge L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo proviene da TuttoAndroid.

Le novità sui Samsung Galaxy S7 italiani dopo l’aggiornamento XXS2DRC3 del 26 marzo : Arriva abbastanza inaspettata una svolta per i possessori di un Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge oggi 26 marzo, visto che gli utenti con modelli no brand qui in Italia pare stiano iniziando a ricevere l'aggiornamento relativo proprio al mese di marzo. In tanti davano ormai per scontato che si potesse saltare direttamente alla patch di aprile, se non altro perché il modello Edge aveva ricevuto la patch di febbraio con grande ritardo. E tra le ...

Il presunto Samsung Galaxy A6 riceve la certificazione WiFi : Di recente uno smartphone con nome in codice SM-A600FN ha ottenuto la certificazione Wi-Fi e dovrebbe proprio trattarsi del Samsung Galaxy A6 (2018) L'articolo Il presunto Samsung Galaxy A6 riceve la certificazione WiFi proviene da TuttoAndroid.

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ : Dopo la presentazione al Mobile World Congress di Barcellona, arrivano in Italia le prime spedizioni di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. I nuovi dispositivi della casa coreana promettono di calcare le orme dei loro predecessori, il Galaxy S8, S8 Plus e Note 8, continuando a distinguersi come primi della classe nel mercato degli smartphone. Squadra che vince, non si cambia I nuovi modelli mantengono il design delle versioni precedenti, ...

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : le cose che il gioiello coreano ha in più : Sarà capitato a molti in questi anni di imbattersi in quella che è diventata una vera e propria diatriba: iPhone o un top di gamma Android? Nel tempo Samsung è riuscita, almeno sul piano mediatico e numerico, ha sbaragliare la concorrenza e diventare colei che viene percepita come la reale e credibile rivale del colosso americano nel mondo degli smartphone. È innegabile che, soprattutto nei primi anni, il colosso coreano si trovava molto spesso ...

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus Aumentare volume Samsung : Il cellulare Android Samsung Galaxy S9 ha solo 15 livelli di volume. Come Aumentare i livelli di volume con una applicazione. Aumentare audio su Galaxy S9.

Batteria Samsung Galaxy S8 e S8 Plus a terra con Oreo? Problemi notifiche e due soluzioni : Il Samsung Galaxy S8 e S8 Plus con a bordo l'aggiornamento Oreo non sta certo brillando per durata della Batteria e pure facendo registrare Problemi per la comparsa/scomparsa delle notifiche WhatsApp o di altre app di messaggistica e social ma anche delle mail. Cerchiamo di fare un punto della situazione a rilascio ultimato del major update in Italia (l'ultimo passaggio è stato quello avvenuto in settimana per l'operatore Wind che ha finalmente ...

La novità del momento sui Samsung Galaxy S7 : gli sfondi dell’interno dei Galaxy S9 : Il Samsung Galaxy S7 è un dispositivo ancora molto in voga, che non si fatica poi tanto a rimodernare come meglio piace. La novità del momento afferente al mondo dei Samsung Galaxy riguarda senz'altro gli sfondi della componentistica interna dei Galaxy S9, gentilmente forniti da iFixit (come succede da un po' di anni con i vari nuovi modelli di iPhone). Si tratta sicuramente di wallpaper molto particolare, che o fanno impazzire gli ...

Samsung Pay è arrivato in Italia per tutti i Galaxy - : ... fornita da Samsung Pay, permetterà di semplificare e migliorare le operazioni di pagamento dei singoli consumatori e determinerà uno sviluppo della economia digitale utile al nostro paese per ...

Acquista un Galaxy Tab S3 o S2 e Samsung ti rimborsa 150 euro : Samsung ti rimborso di 100 e 150 euro se acquisti un Galaxy Tab S3 o S2 tramite bonifico. Ecco la promozione Follie di primavera fino al 22 Aprile 2018 Promozioni Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab S2 di Aprile 2018 Nuova promozione di Samsung che con le Follie di primavera ti invia un rimborso […]

[OFFERTA] Samsung Galaxy S9 E S9 Plus Su Amazon A 701 E 779 Euro : Super offerta per comprare Galaxy S9 E S9 Plus al prezzo più basso di sempre. Dove comprare Galaxy S9 E S9 Plus scontato? Ecco l’offerta migliore per risparmiare sull’acquisto del nuovo Galaxy S9 E S9 Plus tramite Amazon Samsung Galaxy S9 E S9 Plus Amazon Offerta Grandi novità per tutti gli interessati all’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S9 E […]