Salvini | reddito cittadinanza per lavoro

Salvini apre a Di Maio sul reddito di cittadinanza : M5S e Lega giocano a carte scoperte. Beppe Grillo elogia Matteo Salvini come persona di parola, il leader leghista apre

Salvini apre al reddito di cittadinanza : Milano, 26 mar. , askanews, 'Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì'. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul redditto di cittadinanza. Salvini …

Reddito di cittadinanza - Salvini : “Lavoriamo a un incentivo di avviamento al lavoro”. È un prestito da restituire : “Io sono culturalmente ed economicamente contrario all’assistenzialismo. Noi stiamo lavorando a un incentivo di avviamento al lavoro. Si rivolge al ventenne che ha inviato invano 200 curriculum e al cinquantenne la cui azienda ha chiuso”. Mentre Luigi Di Maio toglie dalla lista delle “priorità per i cittadini” il Reddito di cittadinanza, Matteo Salvini rilancia con la proposta di quello che il neosenatore del ...

Reddito di cittadinanza : cosa ne pensa Matteo Salvini? Video : 'O c’è un governo capace di governare, o la parola torna agli italiani'. Con questa dichiarazione, Matteo Salvini [Video], nel corso di una riunione con i membri della #lega in Parlamento, allude alla necessita' di tornare al voto, qualora non si stabilissero le basi per un governo solido. Ribadisce inoltre la sua sfiducia in un governo di tipo tecnico, che rischierebbe di essere controllato da Bruxelles, da cui giunge il proposito di applicare ...

Reddito di cittadinanza : cosa ne pensa Matteo Salvini? : 'O c’è un governo capace di governare, o la parola torna agli italiani'. Con questa dichiarazione, Matteo Salvini, nel corso di una riunione con i membri della Lega in Parlamento, allude alla necessità di tornare al voto, qualora non si stabilissero le basi per un governo solido. Ribadisce inoltre la sua sfiducia in un governo di tipo tecnico, che rischierebbe di essere controllato da Bruxelles, da cui giunge il proposito di applicare nuove ...

Salvini : toglierò spesometri - redditometri - accertamenti fiscali : ... dove se ti arriva il controllo dell'agenzia delle entrate sei rovinato, anche se hai la contabilità migliore del mondo. Ho toccato con mano - ha proseguito - che se decidono di prenderti di mira non ...