Salvini | Non è o io premier o la morte | Di Maio è affidabile

Salvini : per governo ci metto faccia - ma non è 'o Salvini o morte' : Milano, 26 mar. , askanews, 'A me interessa che l'Italia cambi: sono pronto a metterci la faccia ma non è che è 'O Salvini o la morte', Salvini è a disposizione, ma se c'è una squadra possiamo ...

Governo - Salvini : 'Io premier? Sono pronto ma non è 'io o la morte'' | : Dal leader della Lega un giudizio positivo sul M5s: "Finora si Sono mostrati affidabili". Berlusconi: "Nostra coalizione ha vinto, i 5 Stelle Sono arrivati secondi". Orfini ribadisce la linea dem: "Pd ...

Salvini : "Premier? Non è o io o la morte" | "Di Maio è affidabile" : Il leader della Lega: "Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza". Poi elogia Di Maio: "Il M5s si è dimostrato affidabile". Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: "Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di dieci punti"

Salvini : essere premier sarebbe onore - ma non sarò io il problema : Roma, 26 mar. , askanews, - "Salvini premier per me sarebbe un onore, però pur di portare avanti il programma e cambiare questo Paese, il problema non sono io. Io mi metto a disposizione, se mi ...

Salvini : per governo ci metto faccia - ma non è "o Salvini o morte" : Milano, 26 mar. , askanews, - "A me interessa che l'Italia cambi: sono pronto a metterci la faccia ma non è che è 'O Salvini o la morte', Salvini è a disposizione, ma se c'è una squadra possiamo ...

Salvini : "Io premier? Pronto ma non è 'o io o la morte'" : Il leader della Lega: "A me interessa che l'Italia cambi" Consultazioni dal 3 aprile, i tempi del governo

Salvini : essere premier sarebbe onore - ma non sarò io il problema : Roma, 26 mar. , askanews, 'Salvini premier per me sarebbe un onore, però pur di portare avanti il programma e cambiare questo Paese, il problema non sono io. Io mi metto a disposizione, se mi rendessi ...

Salvini : "Io premier? Non dico o io o la morte" : "Non è 'o io o la morte'". Così il leader della Lega, Matteo Salvini , rispondendo a una intervista a Telelombardia, a chi gli domandava della formazione del prossimo governo e della premiership. ...

Salvini : "Io premier? Sono pronto Ma non dico : o me o la morte'" "Al Colle con 10 punti di programma" : "Io Sono pronto" per fare il premier. E' quanto ha chiarito Matteo Salvini. "A me interessa che l'Italia cambi: Sono pronto a metterci la faccia ma non e' che e' 'O Salvini o la morte', Salvini e' a disposizione, ma se c'e' una squadra possiamo ragionare con la squadra", ha precisato il segretario leghista a 'Telelombardia'. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : 'Io premier? Sono pronto ma non è o io o la morte' : 'Io Sono pronto, la squadra è pronta. A me interessa cambiare l'Italia e Sono pronto a metterci la faccia e lavorare 24 ore su 24, ma non è 'o Salvini o la morte'. Salvini è a disposizione, ma se c'è ...

Salvini : "Io premier? Sono pronto Ma non dico o me o la morte'" "Al Colle con 10 punti di programma" : "Io Sono pronto" per fare il premier. E' quanto ha chiarito Matteo Salvini. "A me interessa che l'Italia cambi: Sono pronto a metterci la faccia ma non e' che e' 'O Salvini o la morte', Salvini e' a disposizione, ma se c'e' una squadra possiamo ragionare con la squadra", ha precisato il segretario leghista a 'Telelombardia'. Segui su affaritaliani.it

Governo : Salvini - non è ‘o io premier o la morte’ : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – “Non è ‘o io o la morte'”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una intervista a Telelombardia, a chi gli domandava della formazione del prossimo Governo e della premiership. Salvini si è detto comunque “pronto a lavorare 24 ore su 24” ma ha anche chiarito che l’obiettivo è e resta “il cambiamento del Paese”. L'articolo Governo: Salvini, non ...

Salvini : io premier? Sono pronto a metterci la faccia ma non dico “io o la morte” : «A me interessa che l’Italia cambi, Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24, ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte». Lo ha puntualizzato il segretario Lega, Matteo Salvini, rispondendo a Telelombardia a una domanda sul suo ruolo possibile nel prossimo governo: presidente del consiglio o minis...

Salvini sul governo : 'Non è o me o la morte' : Grandi manovre nei partiti in vista della prossima settimana nella quale, cone le consultazioni, si entrerà nel vivo della partita per il governo con le consultazioni. Dopo l'intervista al Corriere ...