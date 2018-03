Salvini | la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s | “Reddito

Di Maio : la partita del premier sarà un'altra storia. Grillo : di Salvini ci si può fidare : Il candidato premier pentastellato prepara la sfida sul futuro premier. Tanti elogi al leader leghista, ma è presto per tirare conclusioni su future alleanze di governo -

Dopo la partita delle presidenze - Di Maio e Salvini continuano a giocare di sponda in vista delle consultazioni : Il gioco di sponda è già servito a mandare in buca due palle decisive. Il giorno Dopo la conclusione della partita sulle presidenze di Camera e Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a lanciarsi segnali. Lo fanno in vista del prossimo round tra i partiti, che riguarderà la formazione dell'esecutivo. Smussano i loro programmi, sottolineano i punti in comune. Non citano, nelle uscite pubbliche di oggi, i due punti ...

Salvini : il premier? Di centrodestra Condizioni del Quirinale|Partita col M5S : Il leader della Lega su Facebook: «Siamo coalizione che ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori»

Salvini : prossimo premier deve essere di centrodestra| Le condizioni del Quirinale La partita (doppia) con Di Maio : Il leader della Lega su Facebook: «Siamo coalizione che ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori»

Di Maio e Salvini - dopo l'accordo sul Parlamento al via la partita per il Governo : Roberto Fico alla Camera, Elisabetta Alberti Casellati prima donna al Senato. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Dal Presidente della Repubblica anche il premier Gentiloni, che ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti

Il vincitore del primo round istituzionale è Salvini. Cosa cambia nella partita del governo : Matteo Salvini esce da vincitore dalla prima importante partita post voto, quella dell'elezione dei presidenti delle Camere. La fumata bianca sul pentastellato Roberto Fico e la forzista Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al termine di una tormentata trattativa in cui il segretario leghista si è conquistato per la prima volta il ruolo di chi dà le carte in un dialogo con Luigi Di Maio che ...

Grillo : 'L'accordo con Salvini? Come una partita a scacchi' : Il ruolo di Grillo, allora, non può più essere quello di quando gridava in faccia a Matteo Renzi, nello streaming del confronto, 'tu non rappresenti nessuno'. Ma sbaglia chi pensa che il fondatore ...

Inizia la partita sulla manovra : Salvini e Di Maio si sfidano sul Def : Le bozze coi numeri, i tagli, gli aumenti e le misure non sono state ancora messe sul tavolo. Anzi, devono essere ancora scritte. Eppure la partita sul Documento di economia e finanza, il Def, che di fatto definisce le scelte di politica economica dei prossimi anni e che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dal Parlamento entro il 10 aprile, è già Iniziata. È su questo punto che il Movimento 5 Stelle e la Lega sono pronti a sfidarsi ...

Elezioni - Salvini : “M5s? Cambia idea troppe volte. Parlo con tutti - ma non mi piace cambiare squadra a partita in corso” : Matteo Salvini si è presentato nella sala stampa di via Bellerio poco dopo le 11:00, e dopo i ringraziamenti di rito ha confermato che sarà lui a guidare la coalizione di centrodestra. “Non mi piace Cambiare squadra a partita in corso” ha risposto a chi gli chiedeva conto di aperture o accordi con il M5s. “Ascoltare tutti è un dovere. Di Maio ha Cambiato idea troppe volte” L'articolo Elezioni, Salvini: “M5s? Cambia ...