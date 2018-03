Salvini | Io premier? Non dico o io o la morte

Salvini : «Io premier? Pronto a metterci la faccia» - ma «non dico “io o morte”» : Il leader della Lega: presenterò al Colle un programma di dieci punti

Salvini : "Io premier? Sono pronto Ma non dico : o me o la morte'" "Al Colle con 10 punti di programma" : "Io Sono pronto" per fare il premier. E' quanto ha chiarito Matteo Salvini. "A me interessa che l'Italia cambi: Sono pronto a metterci la faccia ma non e' che e' 'O Salvini o la morte', Salvini e' a disposizione, ma se c'e' una squadra possiamo ragionare con la squadra", ha precisato il segretario leghista a 'Telelombardia'. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : 'Io premier? Sono pronto ma non è o io o la morte' : 'Io Sono pronto, la squadra è pronta. A me interessa cambiare l'Italia e Sono pronto a metterci la faccia e lavorare 24 ore su 24, ma non è 'o Salvini o la morte'. Salvini è a disposizione, ma se c'è ...

Salvini : "Io premier? Sono pronto Ma non dico o me o la morte'" "Al Colle con 10 punti di programma" : "Io Sono pronto" per fare il premier. E' quanto ha chiarito Matteo Salvini. "A me interessa che l'Italia cambi: Sono pronto a metterci la faccia ma non e' che e' 'O Salvini o la morte', Salvini e' a disposizione, ma se c'e' una squadra possiamo ragionare con la squadra", ha precisato il segretario leghista a 'Telelombardia'. Segui su affaritaliani.it

Governo : Salvini - non è ‘o io premier o la morte’ : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – “Non è ‘o io o la morte'”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una intervista a Telelombardia, a chi gli domandava della formazione del prossimo Governo e della premiership. Salvini si è detto comunque “pronto a lavorare 24 ore su 24” ma ha anche chiarito che l’obiettivo è e resta “il cambiamento del Paese”. L'articolo Governo: Salvini, non ...

Salvini : io premier? Sono pronto a metterci la faccia ma non dico “io o la morte” : «A me interessa che l’Italia cambi, Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24, ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte». Lo ha puntualizzato il segretario Lega, Matteo Salvini, rispondendo a Telelombardia a una domanda sul suo ruolo possibile nel prossimo governo: presidente del consiglio o minis...

Salvini : «Io premier? Pronto - ma non è “o io o la morte”» Berlusconi : «Governo Lega e M5S sarebbe un ircocervo» : Il segretario della Lega Pronto anche a diventare «solo» ministro. Il governo con i 5Stelle non sarebbe un’assurdità, come dice Berlusconi: «Parliamo del programma e vediamo in Parlamento chi ci sta»

Governo - Salvini : «Io premier? Sono pronto ma non è 'o io o la morte'» : «Non è o Salvini o la morte». Un po' cripticamente il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando a Telelombardia, muove un altro passo nel balletto per arrivare a reggere il timone del Governo. «A ...

Salvini 'Io premier Sono pronto ma non dico Io o la morte ' : ROMA - 'Io Sono pronto' per fare il premier. È quanto ha detto Matteo Salvini a Telelombardia, nel corso di un'intervista. 'A me interessa che l'Italia cambi: Sono pronto a metterci la faccia ma non è ...

Salvini : «Io premier? Pronto - ma non è “o io o la morte”» Berlusconi : «Governo Lega e M5S sarebbe un ircocervo» : Il segretario della Lega Pronto anche a diventare «solo» ministro. Il governo con i 5Stelle non sarebbe un’assurdità, come dice Berlusconi: «Parliamo del programma e vediamo in Parlamento chi ci sta»

Salvini : al governo anche con M5s - premier al centrodestra : Roma, 26 mar. , askanews, 'Al governo anche con M5s. Ricucire l'Italia, partendo dal Sud'. Lo afferma in una intervista al Messaggero il leader della Lega Matteo Salvini ribadendo che 'il premier ...

Salvini : al governo anche con M5s - premier al centrodestra : Roma, 26 mar. , askanews, - "Al governo anche con M5s. Ricucire l'Italia, partendo dal Sud". Lo afferma in una intervista al Messaggero il leader della Lega Matteo Salvini ribadendo che "il premier ...

Salvini dice al governo anche con M5s - ma il premier al centrodestra : Roma, 26 mar. , askanews, 'Al governo anche con M5s. Ricucire l'Italia, partendo dal Sud'. Lo afferma in una intervista al Messaggero il leader della Lega Matteo Salvini ribadendo che 'il premier ...

Matteo Salvini : 'Il premier spetta al centrodestra. Sul tavolo del governo i problemi del Sud' : Con i 5 stelle, proprio sul Sud ci dovremo chiarire bene', 'non servono regalie ma garanzie che permettono di rientrare nel mondo del lavoro. Piu' assistenza, ben finalizzata, occorre nel Mezzogiorno ...