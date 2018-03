Salvini | “Il premier spetta al centrodestra | ma non possiamo governare da soli”

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - la diretta – Salvini : “Il problema di Berlusconi sono i suoi. A Palazzo Chigi vado io” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, ...

“Salvini - un’alleanza col M5s la farebbe?”. Lui non esclude e ammette : “Il centrodestra non è autosufficiente” : “Nel simbolo c’è Salvini Premier e quindi l’accordo della Lega è che se il premier sarà della Lega sarà Matteo Salvini e se il premier sarà di centrodestra sarà Matteo Salvini. Non fatemi fare il toto-nomi: abbiamo tante persone in gamba, ma prima parlo con gli alleati”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della conferenza stampa che ha tenuto a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo dove è in corso ...

Berlusconi - Forza Italia/ “Il candidato è Salvini : no a nuove elezioni - io in prima linea” : Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:45:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Chiederemo sostegno su punti in Parlamento”. Mattarella : “Il Paese ha bisogno di responsabilità” : “Non penso ad accordi con partiti, come ho detto già. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari, al Parlamento. Su alcuni punti vedremo chi ci dà una mano a portarli avanti e chi invece dice di no a prescindere. Quindi niente accordi organici né col Pd né coi 5 Stelle né con la Boldrini”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato sull’ipotesi di un governo di centrodestra, al termine ...

Elezioni - l’eurodeputato che smascherò Salvini “Il fannullone” : “Lega? Governi Ue responsabili. Ok M5s - ma basta cazzate” : “E’ più comodo criticare il lavoro degli altri senza impegnarsi e questo abbiamo potuto vederlo da Salvini. Oggi ha avuto un successo, ma c’è una responsabilità dei Governi europei che non sono solidali con l’Italia che è in prima linea con i profughi”. Commenta così le Elezioni italiane Marc Tarabella, eurodeputato belga del gruppo S&D che, 4 anni fa, in plenaria a Strasburgo, accusò Matteo Salvini di ...

Salvini a Milano : “Il mio governo penserà anche alle forze dell’ordine” : Dalla polizia a Frozen, dal derby alla Littizzetto: sono i temi toccati oggi dal segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini: «Il mio governo metterà mano anche al riordino delle carriere e al nuovo contratto di lavoro delle forze armate e di polizia che il Pd ha fatto in modo caotico producendo 6000 ricorsi. È folle l’idea dei 5 ste...

Salvini - nel libro “Il militante” il ritratto del leader che ha spostato la Lega verso destra - verso il patriottismo. E oltre il Po : E’ uno dei protagonisti della campagna elettorale. Con le sue dichiarazioni ha spostato di una spanna l’asticella del politicamente corretto, spianando la strada ai movimenti post-fascisti. Chi lo odia lo accusa di essere razzista, vuoto, incompetente e fannullone. Chi lo apprezza lo fa per la concretezza, il linguaggio diretto, la capacità di intercettare le esigenze del Paese reale. Ma chi è davvero Matteo Salvini e dove vuole arrivare? ...

Busto Arsizio - bruciato fantoccio Laura Boldrini/ Giovani Padani - Salvini : “il falò in piazza è un’idiozia” : fantoccio di Laura Boldrini bruciato in piazza a Busto Arsizio in provincia di Varese. Dure condanne per il gesto e il commento del Presidente della Camera dei Deputati.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Elezioni - Bruxelles riabilita Berlusconi europeista. Salvini attacca : “Il 3%? Non esiste. No a larghe intese volute da Ue” : Uno ha annunciato l’intenzione di rispettare il limite Ue che fissa al 3% il rapporto tra deficit e pil. L’altro, invece, no: per lui quella regola non esiste. Solo su una cosa sono d’accordo: no alle larghe intese dopo le Elezioni. A 40 giorni dalle politiche del prossimo 4 marzo il centrodestra si trova già spaccato. E su un tema fondamentale: i rapporti con l’Unione Europea. Nel day after del ritorno a Bruxelles di ...