È Salvini il favorito al ruolo di Premier dopo i presidenti di Camera e Senato?

Grillo : 'Salvini È uno che mantiene la parola data' Video : Tra il Movimento 5 Stelle e la #Lega Nord sino ad ora non c'è stato un buon rapporto, almeno a livello ufficiale. Il fatto è che i 5 Stelle hanno spesso sostenuto che la Lega fosse un partito aderente alla 'vecchia partitocrazia' italiana e, d'altro canto, i leghisti hanno spesso affermato che i grillini fossero un partito 'falsamente anti-sistema' ed eccessivamente demagogico. Recentemente, pare che qualcosa stia cambiando. Il fondatore dei 5 ...

Pensioni : c’È intesa tra Salvini e Di Maio - novità in arrivo col nuovo governo Video : C’è sempre più sintonia tra la Lega e il Movimento 5 stelle che, dopo aver condotto oggi in porto l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ora guardano con interesse alla formazione del nuovo governo [Video]mettendo al centro del confronto politico i programmi e sottolineando i possibili punti d’intesa a partire dalla riforma #Pensioni e dalla riduzione della pressione fiscale. Subito dopo l’elezione di ...

'E' razzista' - gelataia licenziata perchÈ si rifiuta di servire Matteo Salvini Video : Polemiche su Facebook per un post pubblicato da una signora milanese e poi dopo poche ore rimosso dopo centinaia di commenti e molteplici minacce di denuncia. Il tutto per 'colpa' di un gelato da asporto in pieno centro a Milano. Protagonisti, pare, #Matteo Salvini, leader della Lega e del centrodestra [Video], ed una giovane commessa della #gelateria di Baci Sottozero a #piazzale siena a Milano. 'Io non servo razzisti': questa la frase che ...

Pensioni - Salvini : abrogazione Fornero - la via È chiara - le novità Video : Consapevole delle diverse difficolta' che dovra' incontrare nel corso del suo cammino [Video]verso Palazzo Chigi, anche se sembra difficile che possa essere davvero lui ad andarci come spera, il leader della Lega Matteo Salvini non perde occasione per parlare della riforma #Pensioni, uno dei punti centrali della campagna elettorale e anche nel dopo elezioni. Il superamento della legge Fornero è uno dei temi che sta accompagnando il confronto tra ...

Salvini alla stampa estera : ‘Escluso il Pd tutto È possibile’ Video : Matteo #Salvini ha tenuto una lunga conferenza stampa questo pomeriggio, 14 marzo, nella sede romana della #stampa estera. Il leader della Lega e del centrodestra, incalzato dalle domande dei giornalisti provenienti da tutto il mondo, ha risposto a diverse domande, illustrando la sua posizione politica sui temi nazionali e internazionali. Per prima cosa, naturalmente, si è discusso della formazione del nuovo governo, sul quale Salvini al momento ...

Salvini : 'L'Islam È incompatibile con la Costituzione' Video : Duro attacco di Matteo Salvini [Video] alla religione islamica. Secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito web dell'agenzia giornalistica 'ANSA', il segretario nazionale della Lega Nord ha recentemente sostenuto che l'#Islam non risulta compatibile con la Costituzione italiana e con gli stessi valori culturali in cui si riconosce l'Italia e l'Occidente. La dura presa di posizione del politico leghista ha causato, come previsto, ...

Like a Salvini e vinci un caffÈ Video : In campagna elettorale tutto è lecito o quasi. L’ultima trovata che ha scatenato ironia e polemiche sul web è siglata Matteo Salvini [Video]. Il leader del Carroccio ha presentato un vero e proprio concorso attraverso le sue pagine Social. Il premio messo in palio per i suoi seguaci? Sé stesso o meglio, la possibilita' di ricevere una telefonata dal capitano o addirittura sorseggiare un caffè in sua compagnia. L’iniziativa se ha suscitato ...