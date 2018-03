Salvini | «Governo anche con M5S ricucire l?Italia | partendo dal Sud»

Berlusconi : “Governo Di Maio-Salvini? Inconciliabili - troppo diversi. E poi M5S non ha vinto” : In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Berlusconi spiega che il centrodestra a trazione salviniana ha il diritto a esprimere il candidato presidente del Consiglio e a governare. Un governo Di Maio-Salvini? Sarebbe un ircocervo, convivono caratteri opposti e Inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l’elettorato di centrodestra lo perdonerebbe".Continua a ...

Governo : Salvini - con chiunque sostenga nostro programma : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Il problema non è la persona. Il problema è il programma. E chiunque ci sostenga e ci aiuti a realizzare questo programma farà parte della maggioranza. Io sono pronto, non escludo nulla, neanche in caso di altre eventualità”. Così Matteo Salvini ai microfoni de Giornale radio su Rai Radio1.“Non abbiamo mai parlato di Governo con i 5 stelle – prosegue il leader della Lega – Il che ...

Governo : Salvini - premier al centrodestra - scossa al Sud : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in seguito. E che il premier spetta al centrodestra”. Così Matteo Salvini in un’intervista pubblicata dal Messaggero, Mattino e Gazzettino: “si parte dal programma del centrodestra – afferma indicando lo schema per l’esecutivo che ha in mente – ma non potendo governare da soli, perché al momento non abbiamo ...

Il grillino di origini nigerine 'Al governo con Salvini Si può fare' : 'Un governo con Salvini? Io non sono razzista…'. Il simbolo dell'integrazione adottato dai 5 Stelle ricorre all'ironia per aprire, anche lui, le braccia alla Lega. Ali Listi Maman, 34 anni, ...

Matteo Salvini : "Al governo anche con i 5 Stelle per ricucire l'Italia" : "Il premier spetta al centrodestra", "che rimarrà compatto". "Io sono pronto a fare il premier, però prima viene il programma". Sì a "un tavolo di governo anche con i 5 Stelle", con l'obiettivo di ricucire il Paese tramite un "assetto federale con il rafforzamento della Capitale". Con la priorità di "ripartire dal Sud". Così il leader della lega, Matteo Salvini in un'intervista a Il Messaggero."Ad aprile - ha ...

Governo : prove d'intesa Lega-M5s. Berlusconi : Salvini prmier : Proseguono i tentativi d'accordo tra centrodestra e movimento 5 stelle per la formazione di un Governo. Berlusconi rilancia: 'Salvini dovrà essere il premier' e il leader della Lega ribadisce che a ...

Salvini : Governo - tavolo anche con M5s. Ricucire l'Italia partendo da sud : Il leader della Lega: con Di Maio non abbiamo mai parlato di Governo. Non potendo governare da soli siamo disposti ad ampliare e a modificare il nostro programma, tutelandone la coerenza. Bisogna mettersi al tavolo con tutti, e certamente anche con M5S

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

Salvini : 'Governo anche con M5S ricucire l'Italia - partendo dal Sud' : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? 'Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in ...

Governo - Berlusconi : "Tocca a Salvini" : 7.10 L'elezione dei presidenti delle camere "E' stato un successo, per il Paese,per il centrodestra, per Forza Italia". Così il leader forzista, Berlusconi, al Corriere della Sera. E il metodo usato potrebbe essere utile anche per la formazione del nuovo Governo. Ora, "Salvini ha il diritto e il dovere di provare a formare un Governo per attuare i programmi che abbiamo proposto agli italiani", ha detto Berlusconi. Circa l'ipotesi di un ...