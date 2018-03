Salvini fa un passo a lato sulla premiership e ammicca al M5s

Loggia 2018 - Salvini conferma Vilardi per la Lega/ Camere : "Con passo indietro - si chiude entro sabato" : Loggia 2018 , Salvini conferma Vilardi per la Lega . E sulle Camere : "Con passo indietro di tutti, si chiude entro sabato". Le ultime notizie.

Loggia 2018 - Salvini conferma Vilardi per la Lega/ Camere : “Con passo indietro - si chiude entro sabato” : Loggia 2018 , Salvini conferma Vilardi per la Lega . E sulle Camere : “Con passo indietro di tutti, si chiude entro sabato” . Le ultime notizie sul leader del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:55:00 GMT)

Le condizioni di Salvini a Di Maio : “Fai un passo indietro anche tu” : Il problema principale, adesso, è che vogliono entrambi la stessa presidenza: quella della Camera. Poi, certo, tutti e due precisano che hanno parlato solo di questo, non del governo. Ma è chiaro che quella delle presidenze è la prima, cruciale tappa per capire se un governo ci sarà. La telefonata di Matteo Salvini a Luigi Di Maio è arrivata ...

Elezioni 2018 - il sorpasso della Lega passa dal Sud : un milione di voti e 23 eletti. E a Lampedusa Salvini prende il 15% : A Lampedusa domenica scorsa 346 persone sono uscite da casa per andare segnare sulla scheda elettorale il simbolo con Alberto da Giussano. Significa che nel lembo di terra più a Sud d’Europa – 1.700 chilometri da Milano, solo 167 dalla Tunisia – il 15% degli elettori ha scelto il partito di Matteo Salvini . Più o meno come è successo a Taormina, la città del G7 dove Matteo Renzi aveva paracadutato Maria Elena Boschi. E che ...

Salvini sigla il sorpasso e vola al 17 per cento. È un momento storico : Elezioni ma anche sfida diretta con Berlusconi per la Lega, che per la prima volta si è presentata senza la parola «Nord» e con lo slogan «Salvini premier» nel simbolo. Il segretario federale non aveva nascosto di puntare altissimo, «attorno al 20%, saremo la prima forza del centrodestra» ha detto prima del silenzio elettorale. E i risultati delle urne sembrano dargli ragione. Secondo ...