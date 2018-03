Salvini : essere premier sarebbe onore - ma non sarò io il problema : Roma, 26 mar. , askanews, 'Salvini premier per me sarebbe un onore, però pur di portare avanti il programma e cambiare questo Paese, il problema non sono io. Io mi metto a disposizione, se mi rendessi ...

Salvini : "Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra" : Anche se sta trascorrendo la domenica delle Palme sul Lago di Como, come documenta fedelmente attraverso i suoi canali social, Matteo Salvini pubblica anche una dichiarazione in vista delle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrebbero cominciare subito dopo Pasqua. Salvini ha scritto:"Nel rispetto di tutti, il prossimo Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti ...

Salvini : "Il premier non può che essere di centrodestra" : Il leader della Lega non ha dubbi ed elenca i punti del programma: "Noi siamo pronti, voi ci siete?"

Salvini : prossimo premier deve essere di centrodestra| Le condizioni del Quirinale La partita (doppia) con Di Maio : Il leader della Lega su Facebook: «Siamo coalizione che ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori»

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...

Governo : Salvini - prossimo premier dovrà essere indicato da centrodestra : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Lo scrive in un post su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo Governo: Salvini, prossimo premier dovrà essere indicato da centrodestra sembra essere il primo su ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini basta strappi - condivisione o salta tutto. E per essere leader del centrodestra...' : 'C'è una totale determinazione nell'accompagnare Matteo Salvini verso la guida del governo. Siamo tutti con lui'. Ma, avverte Renato Brunetta in una intervista a La Stampa , 'sulla base del programma ...

Daniela Santanchè punge Matteo Salvini : 'Vuole essere un leader? Non deve fare solo gli interessi della Lega' : Del vertice che si è tenuto ad Arcore martedì sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , ne parla Daniela Santanchè . La pitonessa, eletta con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni , nega i ...