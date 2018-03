Salvini e Di Maio alla ricerca dei “nomi giusti” | e rispunta il prefetto Tronca

Salvini : "Non è o io premier o la morte" | "Di Maio è affidabile" : Il leader della Lega: "Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza". Poi elogia Di Maio: "Il M5s si è dimostrato affidabile". Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: "Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di dieci punti"

Salvini : "Premier? Non è o io o la morte" | "Di Maio è affidabile" : Il leader della Lega: "Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza". Poi elogia Di Maio: "Il M5s si è dimostrato affidabile". Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: "Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di dieci punti"

Governo : Salvini - Di Maio? affidabile - ha fatto ciò che ha detto : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – I 5Stelle hanno dimostrato di “essere affidabili. Quello che hanno detto hanno fatto”. Lo ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Telelombardia, e rispondendo così a chi gli domandava in proposito, dopo che Di Maio stesso e Grillo avevano sottolineato il fatto che il numero uno del Carroccio “sa mantenere la parola”. L'articolo Governo: Salvini, Di Maio? ...

Le grandi manovre per il governo : Salvini e Di Maio cercano il Pd : Una settimana di pausa pasquale e un'altra che verrà spesa per far metabolizzare ai rispettivi elettorati che non potrà esserci un esecutivo tutto grillino con premier Luigi Di Maio e tantomeno un ...

Berlusconi : 'Salvini e Di Maio soli al governo? Un ircocervo. Serve figura terza' : 'Io rimango fedele ai patti: ho detto in campagna elettorale che la forza politica del centrodestra che avrebbe ottenuto piu' voti avrebbe avuto il diritto di indicare il premier. Salvini ha il diritto e il dovere di provare a formare un governo, per attuare i programmi che ...

DI MAIO-CENTRODESTRA - GRILLO ‘LODA’ Salvini/ Governo - tra il nodo premier e le aperture Lega-M5s : Governo, Di Maio apre al Centrodestra mentre Beppe GRILLO "loda" SALVINI e il suo mantenere promesse: le aperture di M5s-Lega-Berlusconi sui temi in programma e il nodo premier(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Il pensiero di Berlusconi su Salvini 'junior partner' di Di Maio : Dedico questa riflessione a chi ci dipinge come una forza politica debole o in difficoltà'. E sull'unità del centrodestra 'Per tutelare l'unità della coalizione tutti devono essere pronti a fare dei ...

Il pensiero di Berlusconi su Salvini 'junior partner' di Di Maio : Salvini e Di Maio a governare insieme, da soli? "Sarebbe un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perchè in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perchè Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l'elettorato di centrodestra lo perdonerebbe". Così il leader di Forza italia, Silvio ...

Berlusconi : “Governo Di Maio-Salvini? Inconciliabili - troppo diversi. E poi M5S non ha vinto” : In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Berlusconi spiega che il centrodestra a trazione salviniana ha il diritto a esprimere il candidato presidente del Consiglio e a governare. Un governo Di Maio-Salvini? Sarebbe un ircocervo, convivono caratteri opposti e Inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l’elettorato di centrodestra lo perdonerebbe".Continua a ...

Le affinità elettive tra Di Maio e Salvini vengono da lontano : Poiché a restare nella memoria collettiva sono i titoli più che gli articoli dei giornali ("Capitale corrotta, nazione infetta", l'Espresso dell'11 dicembre 1955, oppure "Addio", l'Unità del 13 giugno 1984), va riconosciuto che ieri il titolo di prima pagina di maggiore effetto è stato vergato dal direttore del Tempo Gianmarco Chiocci: "L'inciucio è un sacco Fico".Quella di "inciuciare" è l'accusa che ...

Silvio Berlusconi : "Salvini e Di Maio insieme? Un ircocervo" : L'elezione dei presidenti di Camera e Senato "è stata un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia". A dirlo è Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera in cui commenta la scelta di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico per le presidenze di Palazzo Madama e Montecitorio, sottolineando che "si è riusciti a mettere in sicurezza le massime cariche istituzionali con una larghissima ...

Il piano di Salvini e Di Maio per liberarsi di Berlusconi Video : Dopo l’accordo tra centrodestra e M5S sull’elezione dei presidenti delle Camere, il leader pentastellato, Luigi Di Maio [Video], e quello leghista, Matteo Salvini, secondo tutti i retroscena usciti nelle ultime ore, stanno cercando di trovare una quadra per rendere possibile la formazione di un nuovo governo. Secondo entrambi, però, anche se con modalita' diverse, lo scoglio più ostico da superare è rappresentato non tanto da Forza Italia, ...

Salvini avverte : «Prossimo premier sarà di Centrodestra». Stop di Di Maio : Il leader della Lega: presidente del prossimo governo dalla coalizione che ha preso più voti. Di Maio apre al confronto con tutti sottolinea: noi primo partito, si tenga conto del risultato ...

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Di Maio - tre nodi da sciogliere prima di salire al Colle : Comincia la fase del governo. Mattarella non ha schemi precostituiti, nondimeno ha precisi punti fermi. Uno è no ad un governo breve in partenza. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:00:00 GMT)CASELLATI E FICO/ Punti di forza e insidie di un accordo (poco) bipartisan, di L. VioliniCAOS CENTRODESTRA/ Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia, di A. Fanna