Salvini contro l’arresto di Puigdemont | “è inaccettabile”

Di Maio-Salvini - Governo in salita/ Scontro Lega e M5s : “premier al centrodestra”. Ma Berlusconi ‘trama’.. : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi e la risposta del Carroccio(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:27:00 GMT)

Salvini contro i giornalisti : "Si può lavorare senza rotture di coglioni?" [VIDEO] : Matteo Salvini è nervoso in una giornata che può essere campale per la tenuta dell’alleanza di centrodestra. senza l’accordo sulla nomina dei presidenti delle Camere, pare che l’intesa con Forza Italia sia vicina a sfaldarsi. Lo ha confermato lo stesso presidente Silvio Berlusconi, che dopo le prime votazioni ha tuonato: "I voti della Lega a Bernini rompono la coalizione".Visibilmente contrariato, Salvini se l’è presa con i giornalisti che ...

'Questo è il segnale...'. Il colpaccio di Di Maio. Salvini in contropiede - cosa sta per succedere : La Lega ha appena fatto la sua scelta rompendo il centrodestra: Anna Maria Bernini. E Luigi Di Maio , circondato dai suoi, Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Pietro Dettori e Vincenzo Spadafora, gongola. ...

Salvini-Di Maio - blitz alle Camere. Oggi lo scontro finale : 'Fifa e arena'. E' un celebre film con Totò, ma non solo. E' anche il riassunto della giornata, piena di colpi di scena, al Senato. 'Toro lento, muerte de matador', è la battuta simbolo di quella ...

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Matteo Salvini e il tweet al veleno contro Laura Boldrini : 'Bye bye' : 'Bye bye', con il volto dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini in primo piano. È il tweet provocatorio di Matteo Salvini nel giorno delle votazioni a Camera e Senato. Nonostante non ci sia ...

Forza Italia insiste su Romani Silvio vuole azzoppare Salvini Ecco il piano contro il leader leghista : Niente da fare. Fallisce la mediazione di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e alla terza votazione per il presidente del Senato, quando il quorum si abbasserà, Forza Italia non molla e insiste sul nome di Paolo Romani chiamando anche gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia a farlo, in base all'accordo siglato qualche giorno fa nel vertice tra i leader Segui su affarItaliani.it

Nuovo scontro 'social' Salvini-Boldrini : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Nuova legislatura, vecchi scontri. E ancora una volta via social. Anche oggi - via twitter - se ne rendono protagonisti il leader della Lega, Matteo Salvini e la ex presidente ...