Salvini cambia programma e dice si al reddito di cittadinanza

"Cambiare lo status della Capitale". Salvini vuole spostare i ministeri da Roma : 'La Lega sta lavorando a questa ricucitura , dell'Italia, fin dal momento in cui sono diventato segretario' . Matteo Salvini è al lavoro per formare il nuovo governo . E già studia il programma da ...

Senato : ha vinto Salvini - Berlusconi obbligato a cambiare candidatura Video : Con una mossa paragonabile alla 'schienata' del wrestling #Matteo Salvini vince il primo round contro Silvio Berlsconi nel match per la conquista della vera leadership del centrodestra italiano. Gli è stato sufficiente un 'bluff' durante la seconda chiamata per la votazione del Presidente del Senato per mettere all'angolo l'anziano fondatore di Forza Italia. L'antefatto è molto semplice: nell'ambito delle trattative per l'elezione dei Presidenti ...

Il vincitore del primo round istituzionale è Salvini. Cosa cambia nella partita del governo : Matteo Salvini esce da vincitore dalla prima importante partita post voto, quella dell'elezione dei presidenti delle Camere. La fumata bianca sul pentastellato Roberto Fico e la forzista Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al termine di una tormentata trattativa in cui il segretario leghista si è conquistato per la prima volta il ruolo di chi dà le carte in un dialogo con Luigi Di Maio che ...

Matteo Salvini - la bomba sul Senato : 'Votiamo la Bernini di Forza Italia'. Berlusconi e Di Maio - ora cambia tutto : 'Voteremo Anna Maria Bernini presidente del Senato già nella seconda votazione'. L'annuncio di Matteo Salvini arriva a metà pomeriggio di venerdì, dopo ore di trattative bloccate e tensione crescente. ...

Friuli Venezia Giulia - il centrodestra cambia candidato dopo 5 giorni : è Fedriga. Salvini vuole l’en plein al Nord : Prima il Nord, in ogni caso, anche ora che le cose vanno molto bene anche al Centro ed è partita la conquista del Sud. Prima il Nord e infatti il segretario della Lega Matteo Salvini esce dal vertice di Palazzo Grazioli sull’elezione delle presidenze delle Camere con il gruzzolo più concreto, finora: la candidatura a presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per Massimiliano Fedriga. Triestino, 38 anni, ex capogruppo del Carroccio ...

“Trasformata”. La nuova Elisa Isoardi : come è cambiata la popolare conduttrice tv dopo il successo di Matteo Salvini. Il nuovo look fa impazzire i fan : Il settimanale di gossip ‘Diva e donna’ ha scattato in esclusiva delle foto davvero molto particolari: mostrano l’arrivo di Matteo Salvini l’altro giorno a Palazzo Grazioli, a Roma, per l’incontro con Silvio Berlusconi. La novità assoluta? Al fianco del leader del Carroccio c’era la fidanzata Elisa Isoardi, alla sua prima uscita ufficiale da “first lady” del centrodestra. Mano nella mano con ...

Polemiche per Isoardi all'ombra di Salvini - le presentatrici che per amore hanno cambiato vita : Elisa Isoardi ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha dichiarato di essere disposta a vivere all'ombra di Matteo Salvini per amore. Questa frase ha scatenato la furia di tutte le ...

Salvini : "Facile cambiare Legge voto" : 8.09 cambiare la Legge elettorale è facile: è "sufficiente un emendamento a quella attuale, uno solo,che introduca il premio di maggioranza (...) basta una settimana. Chi parla di cambiare la Costituzione o di rifare la Legge vuole solo tirare a campare".Così il leader Lega, Salvini, alla "Stampa". "Noi partiamo dalla squadra e dal programma del centrodestra.Poi se qualcuno ha idee e proposte aggiuntive io non sono geloso",ha detto, smentendo ...

Le Pen cambia nome al Fn e guarda al modello Salvini : ... il braccio destro che l'ha lasciata, e soprattutto di Marion Marechal-Le Pen, la giovane nipote che ha preferito allontanarsi temporaneamente dalla politica. In un'ora e mezzo di discorso, Marine ...

Lega - anche i Giovani Padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso per azzerare i “gufi” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...

Eugenio Scalfari : "Tra Salvini e Di Maio scelgo Di Maio". Il fondatore di Repubblica : "Il leader 5 Stelle è radicalmente cambiato" : "Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l'altro del populismo, il movimento grillino. Oggi tra Salvini, che è quello di prima, e Di Maio che sembra radicalmente cambiato, sceglierei Di Maio". Così il fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari in un'intervista a Di Martedì."Di Maio ha dimostrato - sostiene Scalfari - un'intelligenza politica notevole, ...

Elezioni - Salvini : “M5s? Cambia idea troppe volte. Parlo con tutti - ma non mi piace cambiare squadra a partita in corso” : Matteo Salvini si è presentato nella sala stampa di via Bellerio poco dopo le 11:00, e dopo i ringraziamenti di rito ha confermato che sarà lui a guidare la coalizione di centrodestra. “Non mi piace Cambiare squadra a partita in corso” ha risposto a chi gli chiedeva conto di aperture o accordi con il M5s. “Ascoltare tutti è un dovere. Di Maio ha Cambiato idea troppe volte” L'articolo Elezioni, Salvini: “M5s? Cambia ...

La Lorenzin : "Io? Non sono cambiata. Il centrodestra di Salvini è diventato un'altra cosa" : Beatrice Lorenzin ha cambiato casacca. Dal centrodestra è passata al centrosinistra. Alle elezioni del prossimo 4 marzo correrà insiema a Matteo Renzi e al Partito democratico. Una scelta maturata ...