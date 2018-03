Salva vita su tutte auto - obbligo dal 31/3 : chiamate al 112 in caso di incidente. Ecco cosa cambia : Più sicurezza in auto grazie alle regole europee. Entrano in vigore le norme approvate nel 2015 da Parlamento e Consiglio Ue nel quadro degli interventi con cui si vuole raggiungere l'obiettivo di ...

Quella volta che donò il midollo osseo a Valeria Favorito Salvandole la vita : Quella volta che donò il midollo osseo a Valeria Favorito salvandole la vita Era il 2000 e la ragazza aveva 11 anni e un urgente bisogno di trapianto… Continua a leggere

“Quando Fabrizio mi ha Salvato la vita”. Il grande cuore di Frizzi. Una storia bellissima di cui l’amato conduttore è stato protagonista e della quale non si è mai voluto vantare : “Le nostre vite si sono un mescolate” : Un uomo perbene, Fabrizio Frizzi è sempre stato stimato dal pubblico che lo ha premiato negli anni regalandogli ascolti meritatissimi. Uno stile elegante, mai sopra le righe, una tv ‘old style’ fatta di intrattenimento e allegria. Ma Frizzi non era solo ‘l’uomo dei giochi’, nel corso della sua lunga carriera ha presentato ben 12 edizioni Telethon la maratona televisiva creata da Jerry Lewis nel 1996 con il fine di raccogliere fondi per la ...

Donazione di tessuti e organi : un trapianto può Salvare una vita - un convegno presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria : Un trapianto può salvare una vita o migliorarne la qualità, e per questo motivo occorre sensibilizzare l’opinione pubblica affinché i donatori siano sempre più numerosi. È stato questo l’obiettivo del convegno “Donazione di organi, tessuti, Cellule e Trapianti” tenutosi presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la mattina di venerdì 23 marzo, promosso dal Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. ...

Decreto Salva Ilva incostituzionale. Consulta : trascura tutela vita per privilegiare il profitto : La motivazione della Corte al provvedimento votato dal governo Renzi nel 2015 che autorizzava la prosecuzione dell'attività dell'altoforno di Taranto -

LETTURE/ "Dai Led Zeppelin allo Zen" : come la musica ci ha Salvato la vita : In un libro, la affascinante avventura di un adolescente dall'inizio degli anni 70 a oggi che scopre se stesso grazie ai dischi rock, un viaggio in un mondo scomparso. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:33:00 GMT)IL CASO/ Bertrand Cantat (Noir Désir): il diritto al reinserimento sociale può fare a meno del perdono?LETTURE/ "Stayin' Alive, la storia dei Bee Gees": quella "febbre" che non ha mai smesso di ...

Tenta di togliersi la vita buttandosi in mare. Ma studenti di Marsala la Salvano : Torneranno a Marsala da eroi alcuni studenti dell'Istituto Industriale che a Rimini hanno salvato la vita ad una giovane donna che ha Tentato di togliersi la vita tuffandosi nelle acque fredde e in ...

Una catena di solidarietà che ha Salvato una vita : Pontedera: nella notte medici e infermieri del centro trasfusionale danneggiato dalle fiamme hanno risolto un'emergenza. Il reparto è tornato operativo anche per i donatori lunedì 19 marzo

Tumore del pene e del testicolo : ecco le “regole Salvavita che tutti gli uomini dovrebbero rispettare” : Ben 8 uomini italiani su 10 non vanno dall’urologo nemmeno una volta nella vita, rischiando di scoprire troppo tardi tumori come il cancro del testicolo o quello del pene che invece, se diagnosticati e trattati in fase iniziale, si curano bene e possono guarire: l’allarme viene lanciato, in vista della Festa del papà del 19 marzo, dagli esperti dell’Istituto nazionale tumori di Milano, che stilano un vademecum che insegna a ...

Eroe Carrasco - Salva la vita al compagno Gaitan [VIDEO] : Eroe Carrasco, salva la vita al compagno Gaitan. Episodio shock durante Dalian Yifang-Pechino Guoan, match del campionato cinese, sconfitta per Carrasco che però è stato protagonista di un gesto da brividi. Il compagno Nico Gaitan al 56′ ha perso i sensi dopo uno scontro di gioco, per il calciatore difficoltà a respirare. Intervento immediato del belga che ha salvato la vita al compagno con la respirazione bocca a bocca. Gaitan è stato ...

