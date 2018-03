Salute | piccoli gesti per un cuore sano | torna la campagna ‘cuoriamoci’

meteoweb.eu

: Il costo più alto dei #pesticidi? Lo pagano i #bambini. Ad affermarlo è l’#Unicef con un report pubblicato a gennai… - SlowFoodItaly : Il costo più alto dei #pesticidi? Lo pagano i #bambini. Ad affermarlo è l’#Unicef con un report pubblicato a gennai… - laprovinciacr : #cuore #prevenzione “Cuoriamoci, piccoli gesti per la salute del cuore” - La Provincia generico - Migliorfarma : Bausch & Lomb Recugel Gel Oculare Per i Piccoli Traumi Dell'Occhio ?? Provalo ora che è in sconto del 38,9% ?… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) In Italia ‘food che passione’: patria del cibo ‘doc’ e dell’abilità della cucina, non sempre tuttavia è maestra delle sane abitudini a tavola. Oltre 2 connazionali su 5 non mangiano abbastanza frutta e quasi altrettanti esagerano con il sale; circa 3 su 5 non arrivano alle giuste dosi di verdura. Troppi tradiscono la dieta mediterranea a discapito dellacomplessiva e delin particolare. Eppure per proteggerlo sono sufficienti, dalla buona alimentazione all’attività fisica regolare, come ricorda la‘Cuoriamoci’ cheper la seconda edizione. L’iniziativa, promossa da Fondazione italiana per ilcon la collaborazione della Società italiana di scienza dell’alimentazione e il supporto non condizionato di Parmalat, è stata presentata oggi a Milano insieme ai risultati di un’indagine ...