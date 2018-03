Salone di New York - Svelate le Infiniti QX60 e QX80 Limited Edition

Salone di New York - Infiniti QX60 e QX80 Limited Edition : Al Salone di New York l'Infiniti presenterà QX60 e QX80 Limited Edition. Gli allestimenti puntano a offrire finiture e contenuti di alto livello, con personalizzazioni diversificate sui due modelli. I propulsori sono quelli benzina già noti sul mercato americano: il 3.5 V6 da 295 CV per la QX60 ed il V8 5.6 da 400 CV per la QX80.I dettagli della QX60 Limited Edition. La QX60 Limited Edition è caratterizzata da cerchi di lega da 20" e dalle ...

Nuova Toyota Corolla : sarà in anteprima al Salone di New York : ... compatibilità con lo standard Apple CarPlay, integrazione di Amazon Alexa, sistema Siri Eyes Free, funzioni di riconoscimento vocale, streaming audio con Bluetooth, informazioni meteo e infotraffico;...

Subaru Forester - La nuova serie debutta al Salone di New York : La Subaru ha diffuso il primo teaser della nuova Forester, confermandone così il debutto al Salone di New York. La quinta generazione della crossover giapponese compie un passo importante adottando la struttura modulare Subaru Global Platform, che permetterà di aumentare le dimensioni senza penalizzare la massa totale, offrendo un maggiore comfort.nuova piattaforma, nuovo design. Il teaser mostra soltanto il gruppo ottico posteriore, ma è ...

Toyota RAV4 - La prima immagine in attesa del Salone di New York : Con la pubblicazione del primo teaser, la Toyota ha confermato il debutto della nuova RAV4 in anteprima mondiale al Salone di New York. L'immagine mostra la fiancata della Suv, senza però fornire indizi precisi sul nuovo design: il cofano con bordo curvo e l'inclinazione del lunotto fanno pensare a un taglio più dinamico, in linea con i nuovi dettami del marchio, ma non è possibile per ora trarre altre informazioni. Non è escluso che alcuni ...