Sagan batte il primo colpo al Nord | il suo sprint fa piangere Viviani

LIVE Gand-Wevelgem 2018 in DIRETTA : Peter Sagan batte Elia Viviani in volata : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gand-Wevelgem 2018 , imperdibile Classica del Nord: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.25 . ...

Milano-Sanremo 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse e favoriti. Peter Sagan uomo da battere : Sabato si correrà la 109ma edizione della Milano-Sanremo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo. Quest’anno sembra esserci un unico grande favorito sulla carta secondo le quote dei book-makers per le scommesse e si tratta del tre volte campione del mondo Peter Sagan. Lo slovacco ha sfiorato più volte il successo della Classiccisma (secondo nel 2013 e 2017) e quest’anno cercherà di spezzare finalmente questo tabù. La ...

Ciclismo - Strade Bianche 2018 : Peter Sagan sarà l'uomo da battere? : Il tre volte campione del mondo si presenterà però, ancora una volta, al via da favorito . Il capitano della Bora-hansgrohe, infatti, si presenterà sicuramente con condizioni fisiche discrete , ...

Ciclismo - Strade Bianche 2018 : Peter Sagan sarà l’uomo da battere? : 184 chilometri con partenza e arrivo in quel di Siena, ma soprattutto uno scenario unico. E’ la “classica del Nord più a sud d’Europa”: la Strade Bianche. Sabato 3 marzo si disputerà l’edizione 2018 della corsa, che prevederà come di consueto i caratteristici tratti in sterrato: non solo un contorno, anzi, protagonisti della gara in chiave vittoria finale. Chi non è mai ancora riuscito a portarsi a casa il successo è Peter ...

Ciclismo - Peter Sagan torna e vince! Il Campione del Mondo batte Greipel alla People’s Choice Classic. Viviani quarto : Peter Sagan sa solo vincere. Il tre volte Campione del Mondo ha fatto il proprio debutto stagionale alla People’s Choice Classic, un criterium di 50km ad Adelaide, e ha subito dettato legge: non gareggiava proprio dal trionfo di Bergen, al rientro è subito primo. Lo slovacco, pronto per il Tour Down Under (prima gara del World Tour che scatterà martedì), ha battuto Greipel ed Ewan allo sprint: una prova di forza in una gara rapidissima, il ...