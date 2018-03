Russia | incendio in un centro commerciale | almeno 53 morti

KEMEROVO - INCENDIO CENTRO COMMERCIALE Russia/ Siberia - strage di bambini : il cordoglio di Papa Francesco : RUSSIA, INCENDIO in CENTRO COMMERCIALE Siberia. Ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Russia - incendio in Siberia : almeno 64 vittime : Continua ad aggravarsi il bilancio dell’incendio divampato ieri nel centro commerciale Zimnyaya Vishnya di Kemerovo, in Siberia: secondo il Comitato d’inchiesta russo i morti sono 64. Molte delle vittime sono bambini, mentre 10 sarebbero i dispersi. La causa dell’incendio non è ancora nota e le autorità hanno avviato un’indagine. I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per 14 ore. Il presidente Vladimir Putin ha ...

Russia - incendio centro commerciale Kemerovo/ Siberia - video ultime notizie : 64 morti - “la porte bloccate” : Russia, incendio in centro commerciale Siberia. ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:55:00 GMT)

Russia - incendio in centro commerciale in Siberia : 53 morti - molti sono bambini : Almeno 53 persone, tra cui molti bambini, sono morte in un incendio divampato domenica in un centro commerciale a Kemerovo, città industriale della Siberia. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 al terzo e ultimo piano, orario in cui il centro era molto affollato essendo domenica. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, il rogo sarebbe divampato in una zona dedicata ai bambini, probabilmente a causa di un bimbo che aveva con sé un ...

