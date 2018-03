Russia | incendio in centro commerciale in Siberia | 53 morti | molti sono bambini

Russia - incendio in Siberia : 48 vittime - ancora 27 dispersi : Il bilancio dell’incendio scoppiato ieri in un centro commerciale nella città Siberiana di Kemerovo è di 48 vittime accertate e 40 feriti. Vi sarebbero ancora 27 dispersi, secondo quanto riferito da Tass. Le autorità russe hanno aperto un’inchiesta sulle cause dell’incendio divampato al quarto piano e poi estesosi nel resto dell’edificio. L'articolo Russia, incendio in Siberia: 48 vittime, ancora 27 dispersi sembra essere ...

