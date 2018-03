Russia | fiamme nel centro commerciale | almeno 64 i morti a Kemerovo

MOSCA - AEREO DI LINEA PRECIPITATO IN Russia/ Ultime notizie video - “non era in fiamme” : ghiaccio nel motore? : Incidente in RUSSIA, AEREO PRECIPITATO a MOSCA; un volo di LINEA con 71 persone a bordo equipaggio compreso, non ci sono sopravissuti. Guasto tecnico, scontro con elicottero o attentato?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Antonov precipitato in Russia Il video : fiamme poi lo schianto : Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente aereo che ha coinvolto un Antonov che si è schiantato subito dopo il decollo dall'aeroporto di Mosca. Tutte morte le 71 persone a bordo. I rottami di fatto sono sparsi su un'area grande un chilometro. Di fatto, secondo le testimonianze, l'aereo era una palla di fuoco quando ha toccato terra schiantandosi al suolo. In un primo momento era circolata l'indiscrezione che ...

Incidente aereo in Russia - testimoni : "Veniva giù in fiamme" : Le autorità russe stanno cercando di capire quali possano essere le cause che hanno provocato il disastro aereo costato la vita a 71 persone a 80 chilometri da Mosca. L'Antonov si è schiantato subito ...