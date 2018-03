Rummenigge toglie Lewandowski da mercato | “fondamentale per Bayern”

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Nessun cambio di casacca per Robertla prossima stagione. A rassicurare sul futuro dell’attaccante del Bayern Monaco è stato il presidente del club bavarese, Karl-Heinz, che mette a tacere i rumors diche parlano di un interessamento di Real Madrid e Manchester United per il giocatore. “Robert è una pedina molto importante per la squadra -spiegaa ‘Kicker’-, probabilmente è il miglior numero 9 in circolazione in Europa”., 29 anni, è approdato al Bayern dal Borussia Dortmund nel 2014 ed ha un contratto che lo lega ai campioni di Germania fino al 2021. In 121 partite di Bundesliga col Bayern l’attaccante ha messo a segno 100 gol, 23 in questa stagione. (AdnKronos) L'articoloda: “fondamentale per Bayern” sembra essere il primo su CalcioWeb.