Ruggero Pasquarelli | quella faccia Disney scartata da X-Factor così popolare sui social

Karol Sevilla e Ruggero Pasquarelli ad Amici 2018 per il tour di Soy Luna : l’incontro con gli allievi e il duetto in Solo Tu (video) : Karol Sevilla e Ruggero Pasquarelli ad Amici 2018 hanno incontrato gli allievi della scuola di Mediaset! Karol e Ruggero sono i protagonisti della telenovela Disney Soy Luna. Si tratta di una delle serie televisive più amate e seguite dai ragazzi in tutto il mondo, specialmente in Italia e in Argentina. I due attori e cantanti hanno fatto visita ai ragazzi della scuola di Amici e nel pomeridiano di mercoledì 24 gennaio si sono esibiti in Solo ...