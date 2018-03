Ruby ter | Berlusconi va processato

Ruby ter - il pm chiede processo per Berlusconi e quattro ragazze : "Le prove in questo processo sono addirittura insperate", ha detto il procuratore aggiunto Siciliano in un passaggio del suo intervento in aula. L'udienza è a porte chiuse. L'ex premier difeso da Federico Cecconi

Ruby ter - procura Milano ribadisce richiesta di rinvio a giudizio per Berlusconi e le olgettine : Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto al gup Maria Vicedomini di rinviare a giudizio Silvio Berlusconi e quattro olgettine nell’ambito di un filone del processo Ruby ter con al centro i versamenti più recenti effettuati dal Cavaliere a Aris Espinosa, Elisa Toti, Giovanna Rigato e Miriam Loddo. L’ex premier e le ragazze sono accusati di corruzione in atti giudiziari in relazione a versamenti ...

«Ruby Ter» - nuovi accertamenti su Silvio Berlusconi e il capo d'accusa : ripresa lunedì a Torino ed è stata aggiornata ad aprile l'udienza preliminare in cui Silvio Berlusconi è imputato di corruzione in atti giudiziari per il caso Ruby ter . La causa riguarda anche ...

“Deve tornare in Italia”. Il caso di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. La naufraga coinvolta nel processo ‘Ruby Ter’ è stata richiamata a sorpresa. Ora viene fuori nel dettaglio quello che le sta capitando e cosa le toccherà fare : All’Isola dei Famosi ne stanno succedendo di tutti i colori. Oltre alle questioni che girano intorno al ‘canna-gate’ altre preoccupazioni stanno facendo venire il mal di pancia agli autori. Chi se ne va esausto prima della fine, chi si spoglia senza motivo, chi si sente male, chi piange e chi deve andare in tribunale. Negli ultimi giorni la voce che Francesca Cipriani dovesse lasciare l’isola per recarsi di corsa a Milano si è ...

'L'Isola dei famosi' al processo Ruby ter : 'La Cipriani è in Honduras - non può deporre' : MILANO Francesca Cipriani in preda a un attacco di panico prima di lanciarsi dall'elicottero e atterrare nel mare di fronte all'isola. E ancora, Francesca con la coroncina di fiori tra i capelli e il ...

Ruby ter - Francesca Cipriani all’Isola dei famosi : pm dà parere negativo a rogatoria in Honduras : Si dovrà attendere il 26 marzo per sapere come andrà a finire una delle prime tappe giudiziarie del caso Ruby ter. Francesca Cipriani, showgirl, ex ospite delle serate ad Arcore e imputata nel procedimento Ruby ter, sta partecipando all’Isola dei famosi e, dunque, non si può “aspettare” che torni dal programma tv, che si svolge in Honduras, o fare una rogatoria internazionale per sentirla come testimone, come ha chiesto, invece, la ...

Ruby ter : Pm - Francesca Cipriani non sarà sentita - è all'Isola dei Famosi : Francesca Cipriani, showgirl, ex ospite delle serate ad Arcore e imputata nel procedimento Ruby ter, sta partecipando all'Isola dei Famosi e, dunque, non si può "aspettare" che torni dal programma tv, ...

Ruby ter - pm Roma : processare Berlusconi : 15.26 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e per il cantante Mariano Apicella nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Ruby ter,spostato da Milano nella Capitale per competenza territoriale. L'ex presidente del Consiglio è accusato di corruzione,Apicella di corruzione e falsa testimonianza.Secondo i pm,Berlusconi avrebbe pagato il cantante per indurlo a falsa testimonianza sul caso "olgettine" e il primo ...

Processo Ruby ter - la Procura di Roma chiede rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e Mariano Apicella : rinvio a giudizio per corruzione e per falsa testimonianza. È la richiesta dei magistrati della Procura di Roma nei confronti di Silvio Berlusconi e di Mariano Apicella nell’ambito di uno dei filoni, giunto da Milano per competenza nella Capitale, dell’indagine Ruby ter. L’ipotesi di reato a carico dell’ex presidente del Consiglio è di corruzione, mentre il cantante risponde di corruzione e falsa testimonianza. Secondo l’accusa Berlusconi ...

Ruby ter - la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio di Berlusconi e Apicella : Rischia di finire alla sbarra per corruzione Silvio Berlusconi . E con lui anche il cantautore napoletano Mariano Apicella per falsa testimonianza. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio ...

Ruby ter - chiesto processo per Berlusconi e Apicella : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e per il cantante Mariano Apicella nell'ambito di uno dei filoni dell'indagine Ruby ter, giunto da Milano per competenza nella ...

Ruby ter - la procura di Roma : "Processate Berlusconi e Apicella" : L'accusa nei confronti dell'ex presidente del Consiglio è di corruzione mentre Apicella risponde anche falsa testimonianza. I pm: "Ha percepito illecitamente...

Ruby ter : pm Roma chiede il processo per Berlusconi : Chiesto stesso provvedimento anche per Mariano Apicella a causa della presunta falsa testimonianza legata alle feste di Arcore

Ruby ter - chiesto processo a Roma per Berlusconi e Apicella : Roma, 7 feb. , askanews, Gli inquirenti della Procura di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e per il cantante Mariano Apicella nell'ambito di una delle tranche del ...