Rosato | Lega e M5s hanno già deciso di fare governo insieme

Governo : Rosato - Lega-M5S hanno già deciso - Pd opposizione : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “Lega e M5S hanno già deciso di fare un Governo insieme. Ci sarà una lunga fase di rimpalli, di sì, si no ma alla fine andrà così. Come avevano già deciso di fare i presidenti delle Camere”. Lo dice Ettore Rosato del Pd a L’Aria che Tira su La7. M5S e centrodestra “hanno detto una presidenza ai 5 stelle e una al centrodestra. Lo hanno detto fin dall’inizio. Noi abbiamo detto siamo ...

Governo : Rosato - m5s-Lega? preoccupante ma è esito urne : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Tutto il partito guarda con grande preoccupazione al Governo 5 Stelle-Lega. Ma sarebbe il frutto del risultato delle urne. Se lo faranno o no non sta a noi dirlo, ma hanno usato stessi slogan e stessi toni in campagna elettorale”. Lo dice Ettore Rosato in un’intervista a La Stampa.Quanto al Pd, Rosato nega divisioni: “Abbiamo detto che stiamo all’opposizione, mi sembra un concetto ...

Rosato (Pd) ad Affaritaliani.it "M5S e Lega governino insieme" "Dialogo sui presidenti delle Camere" : "Noi sappiamo dove dobbiamo stare e cioè all'opposizione, in maniera responsabile. Daremo i contributi che il Presidente della Repubblica richiederà ma la responsabilità di guidare il Paese spetta ai 5 Stelle e alla Lega che hanno vinto le..." Segui su Affaritaliani.it

Rosato : Pd unito starà a opposizione - governo tocca a M5S e Lega : Roma, 7 mar. , askanews, Il Pd è più unito di quanto non sembri e la sua linea politica è chiara: stare all'opposizione, tocca a Lega e M5S dimostrare di saper governare. Ettore Rosato, capogruppo uscente del Pd alla Camera, parlando con i giornalisti a Montecitorio manda un ...

Rosato : Pd unito starà a opposizione - governo tocca a M5S e Lega : ... capogruppo uscente del Pd alla Camera, parlando con i giornalisti a Montecitorio manda un messaggio chiaro a Di Maio e Salvini."Dalla Direzione di lunedì mi aspetto che esca una linea politica ...

Elezioni : Rosato - Pd no a governo con M5S - D’Attorre ‘così li spingi verso Lega’ : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Pd non è interessato a un governo con i 5 Stelle. Non è questione di antipatia o simpatia ma il M5S ha proposte incredibili” utili solo alla “campagna elettorale”. Lo ha detto Ettore Rosato a Porta Porta. Una chiusura sulla quale è intervenuto Alfredo D’Attorre di Leu: “Però così si spingono i 5 Stelle verso la Lega. Va aperto un confronto e sono convinto che il tema non ...