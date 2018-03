Roma | voragine via Alghero è stata chiusa Strada di nuovo percorribile

Roma - si apre una voragine tra due auto in sosta sull’Appia | Guarda le foto e il video : Roma, si apre una voragine tra due auto in sosta sull’Appia | Guarda le foto e il video Roma, si apre una voragine tra due auto in sosta sull’Appia | Guarda le foto e il video Continua a leggere

Roma - si apre maxi voragine sulla circonvallazione Appia : due auto in sosta rimangono in bilico : Una maxi voragine si e’ aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, in circonvallazione Appia. Secondo quanto si e’ appreso, le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine e’ larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

