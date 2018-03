Roma | turista Usa in fin di vita per un infarto al Colosseo | custode eroe lo salva con il

Roma : a pranzo dopo aver trafugato portafoglio a turista giapponese. Un arresto : Roma – in manette dopo aver rubato portafoglio a cittadino giapponese Roma – Un 51enne cubano, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del... L'articolo Roma: a pranzo dopo aver trafugato portafoglio a turista giapponese. Un arresto proviene da Roma Daily News.

Palermo : incidente in via Roma - turista francese investito da moto : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - incidente in via Roma, a Palermo, dove un turista francese è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada. L'uomo, 51 anni, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Civico dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anc

Roma - tenta di violentare turista nel bagno di un pub del centro : 20enne rintracciato grazie a selfie : Le indagini serrate, condotte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi, diretto da Mauro Fabozzi, in collaborazione con la Questura di Viterbo, hanno portato in breve tempo all'...

Tragedia a Roma - turista cade da muretto Tevere e muore : Un volo di oltre 10 metri e lo schianto sulla banchina del Tevere davanti agli occhi della moglie. Tragedia ieri pomeriggio nel centro Roma, a due passi da San Pietro. Un giovane turista brasiliano è caduto da un muretto all'altezza dei giardini di Castel Sant'Angelo. Inutile la corsa in ospedale dove il 28enne è deceduto qualche ora più tardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Prati e della compagnia ...

Roma - orina in piazza al centro : multa di 3.300 euro a un turista francese : Controlli durante la movida: due denunce e due gestori di locali sanzionati. I carabinieri della Compagnia Roma centro, con il supporto dei militari del Nas di Roma e dell'Ottavo Reggimento 'Lazio', ...

Roma - falso turista molestava le donne dentro San Pietro : in manette il palpeggiatore seriale del Cupolone : Molestatore in un luogo sacro. Anzi nel sito simbolo della città del Vaticano, la Cupola di San Pietro. Un palpeggiatore seriale aveva scelto la scalinata stretta e a vortice che porta in cima alla ...

Roma - turista scrive alla Raggi : 'Pessimo hotel a Termini'. Multa da 27mila euro all'albergatore con letti abusivi : Multa da 27mila euro ad un hotel nei pressi di Termini con posti letto abusivi. L'albergo sporco e malmesso aveva rovinato la vacanza Romana di turista spagnolo che ha deciso di prendere carta e penna ...

Roma - un'altra violenza sessuale : turista aggredita da un immigrato : Una giovane turista turca era in vacanza a Roma quando il suo soggiorno si è improvvisamente trasformato in un incubo. La 20enne stava rientrando in hotel verso le tre di notte. Era quasi arrivata di fronte all'ingresso dell'hotel quando un immigrato dietro di lei l'ha afferrata e immobilizzata.L'uomo ha iniziato a palpeggiarla da tutte le parti, cercando di toglierle i vestiti. Nonostante la paura, la ragazza è ruscita a ...