Roma | Salvini | “Rafforzamento della Capitale è centrale” Raggi | “Finalmente | è

M5s - Raggi positiva su Salvini : “Si concentra sui poteri a Roma Capitale”. “Fico? Costruiamo Italia diversa” : “Mi sembra che si stia concentrando molto sui poteri che Roma deve avere. E’ un fatto positivo”. Così la sindaca della capitale, Virginia Raggi, commenta l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. E sull’elezione di Roberto Fico alla Camera aggiunge: “Stiamo costruendo un’Italia diversa, è un segno importante”. L'articolo M5s, Raggi positiva su Salvini: “Si concentra sui poteri a ...

Raggi apre a Salvini : 'Si concentra sui poteri di Roma - è positivo' : La sindaca di Roma Virginia Raggi, regina Romana del M5s, apre a sorpresa ma non troppo a Matteo Salvini. Raggi commenta l'intervista del leader della Lega al Messaggero plaudendo al capo del ...

Virginia Raggi plaude Matteo Salvini : "Bene le sue dichiarazioni su più poteri a Roma Capitale" : "Ho letto le dichiarazioni di Salvini che mi sembra che si concentrino molto sull'attribuire, finalmente, più poteri a Roma Capitale. E ciò è condivisibile". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le dichiarazioni del leader della Lega che in un'intervista al Messaggero sottolinea come "in un sistema federalista ma anche di tipo presidenzialistico il rafforzamento di Roma è essenziale: se i ...

"Cambiare lo status della Capitale". Salvini vuole spostare i ministeri da Roma : 'La Lega sta lavorando a questa ricucitura , dell'Italia, fin dal momento in cui sono diventato segretario' . Matteo Salvini è al lavoro per formare il nuovo governo . E già studia il programma da ...

Beppe Grillo a Roma : «Salvini? Se dice una cosa la mantiene» : «Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara». Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma. LEGGI ANCHE:...

Beppe Grillo a Roma : 'Salvini? Se dice una cosa la mantiene' : 'Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara'. Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma.

Beppe Grillo a Roma : 'Salvini? Se dice una cosa la mantiene' : 'Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara'. Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma.

5 stelle - il no a Romani non basta a cancellare ‘il bacio’ con Salvini : di Giulio Scarantino La scena dei funzionari del Comune di Roma che cancellano il disegno del bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini rappresenta l’immagine profetica dell’epilogo della prima settimana della XVIII Legislatura. Non basta un intervento veloce a cancellare lo spettro di un asse tra il Movimento Cinque stelle e il centrodestra, così come non basta aver ottenuto l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Camera dei Deputati ...

Fi - l'ira di Romani : 'Berlusconi ha ottenuto meno del minimo sindacale. Ha vinto Salvini' : 'Ho l'impressione osserva che la geometria politica che si intravede sullo sfondo porti una parte consistente del centrodestra a fare un accordo con i 5 Stelle, e' una geometria che io non condivido'.

Verso il governo? Romani (FI) : “Problema è veto M5s a Berlusconi interlocutore. Errore lasciar parlare Salvini per noi” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

Rottura al Senato Salvini brucia Romani e lancia la Bernini L'ira di Fi : «Atto ostile» Il Cavaliere sente Renzi : La seconda ragione è invece solo in parte politica, perché se da un lato Salvini vuole mettere in chiaro che è lui oramai a dare le carte, dall'altro ci tiene a levarsi la soddisfazione personale di ...

Roma - dopo il bacio Di Maio-Salvini il murale con la Meloni e un bimbo nero. Ma la leader FdI apprezza : Nella mia esperienza politica mi è capitato spesso di ricevere scritte offensive, ma questo murales non lo è affatto, anzi lo considero davvero una bella opera d'arte. Da mamma e da militante, non mi ...

SENATO - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Silvio Berlusconi - il gelo di Forza Italia su Salvini e la Bernini : 'Al Senato il nostro candidato è Paolo Romani' : 'Valuterà Silvio Berlusconi '. Quella di Matteo Salvini è una mossa 'o la va o la spacca'. La candidatura di Anna Maria Bernini di Forza Italia alla presidenza del Senato paradossalmente fa più ...