Roma | Pasqua al Museo Explora 2018 | eventi per bambini e famiglie

Roma - rientrato allarme terrorismo. Per Pasqua green zone di sicurezza : Roma, rientrato allarme terrorismo. Per Pasqua green zone di sicurezza Il cittadino tunisino oggetto della segnalazione anonima del 25 marzo "non è pericolo concreto e attuale", dice la Questura. Da giovedì a Pasquetta vietate manifestazioni e traffico di mezzi pesanti nel centro storico della Capitale. Gabrielli: ...

'Massima allerta' a Roma per Pasqua - green zone e stop ai camion : Roma, 26 mar. , askanews, A Roma entrano nel vivo i piani di sicurezza e antiterrorismo in vista dei prossimi riti Pasquali, che vedranno la partecipazione in strada di migliaia di fedeli e turisti, ...

Roma - allerta per la rete Isis : vigilanza rafforzata per Pasqua : Il tavolo tecnico è previsto per questa mattina in Questura. Misure straordinarie in vista della Pasqua. Ma intanto il warning, dopo la segnalazione trasmessa dalla Farnesina su possibili attentati ...

Cosa ha fatto scattare l'allarme terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua : Alla vigilia della settimana Santa, che per Roma è sempre tra le più 'calde' sul fronte della sicurezza per i riti Pasquali, la Domenica delle Palme della capitale è stata agitata da un allarme bomba ...

Roma - allerta terrorismo a Pasqua dopo lettera anonima : caccia a un tunisino : Seganalazione all'ambasciata italiana a Tunisi: Atef Mathlouthi, ritenuto appartenente al Daesh, potrebbe compiere attentati nel centro della Capitale

Pasqua - Consorzio dell’agnello sardo : occhi all’etichetta - arrivano da Grecia e Romania : A pochi giorni da Pasqua arriva l’appello del Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna Igp: ”Leggete attentamente l’etichetta perché la metà degli agnelli presenti sulle tavole degli Italiani per le festività Pasquali provengono dall’estero”, secondo gli studi del Contas (Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna IGP) sulle stime dei consumi previsti per la Pasqua 2018. La maggior parte degli ...

Pasqua in Emilia-Romagna : si festeggia con gli sci e all’insegna della cultura : Le località invernali dell’Emilia-Romagna sono ancora imbiancate, e di conseguenza in vista del weekend di Pasqua, sarà possibile festeggiare con gli sci ai piedi. Grande protagonista tra l’1 e il 2 aprile sarà il Cimone, nel Modenese, che vanta 50 chilometri di discese e offre pacchetti con skipass. Al Corno alle Scale poi si può vivere una Pasqua sulla neve, gustando la cucina del territorio in una cornice familiare. I musei, gli ...

Roma. Torna l’appuntamento con il Festival di Pasqua : A Roma Torna il Festival di Pasqua 2018, la manifestazione fondata nel 1998 dal regista e scenografo Enrico Castiglione, divenuta

Via Fani - imbrattata la lapide di Aldo Moro; sciopero trasporti - chiuse metro e lunghe code sul Gra; Roma - a Pasqua aumentano prenotazione +... : Condanna unanime del mondo politico. sciopero trasporti, chiuse metro A E C: lunghe code SUL GRA Disagi nei trasporti a Roma per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e ...