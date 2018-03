Roma Nord | A1 | svincolo Settebagni chiuso domani notte

Camion si ribalta : paralizzata l'autostrada tra Roma Nord e Orte : Sulla A1 Milano-Napoli, intorno alle 4.30 circa, è stato chiuso il tratto tra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante che si è ...

Viabilità : A1 - domani notte chiusa diramazione Roma Nord : diramazione Roma Nord chiusa dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di domani (mercoledì 14) alle... L'articolo Viabilità: A1, domani notte chiusa diramazione Roma Nord proviene da Roma Daily News.

Risultati elezioni 2018 : Di Maio fa il pieno al Sud - Matteo Salvini al Nord. Crollo Pd in Emilia Romagna – DIRETTA : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso lo scrutinio, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria; il centrodestra a trazione Carroccio che addirittura ha la maggioranza ...

Maltempo : danni su litorale nord di Roma dopo la mareggiata : E’ stato un altro duro colpo, quello inferto dalla forte mareggiata, alle difese delle strutture balneari di Fregene sud, da tempo ormai alle prese con un rilevante fenomeno erosivo della spiaggia. Per tutta la giornata di ieri e la scorsa notte le onde hanno superato le barriere e causato danni tra il Point Break, che avuto compromesso il rimessaggio, il Tirreno, Il Capri ed il Rivetta. danni a cabine e tettoie, mentre l’acqua ha ...

Romagnoli - l'eroe rossonero che ha eliminato la sua Lazio. E quell'esultanza trattenuta sotto la Nord : Il difensore del Milan ha dichiarato il tifo per i biancocelesti. E la semifinale l'ha decisa proprio un suo rigore sotto la Curva

Forti nevicate a Roma e Napoli. Temperature in picchiata al Nord : Su tutte le regioni italiane si sta registrando un crollo termico imponente. Colpa del Burian, che dalla Siberia ha raggiunto il Mediterraneo. La Pianura Padana si è risvegliata con i termometri sottozero di 10-15 gradi. La capitale è innevata, così come Napoli e le coste adriatiche: è in queste zone che si registrano i maggiori disagi, soprattutto...

Maltempo - non bastano le previsioni : Roma nel caos. Treni bloccati e alberi caduti. Neve da Nord a Sud - imbiancato il Vesuvio : Roma - Tutte le previsioni sono state rispettate: Roma si è risvegliata sotto la Neve caduta abbondante nella notte. Ma sapere che oggi Burian, il freddo gelido proveniente dalla Siberia, avrebbe ...

Roma : Capitale coperta di neve - anche 10 cm nella zona nord : Roma: neve DALLA BALDUINA FINO A OSTIA Roma – La nevicata su Roma è stata abbondante. In particolare a nord, zona particolarmente colpita dal fenomeno, sono circa... L'articolo Roma: Capitale coperta di neve, anche 10 cm nella zona nord su Roma Daily News.

Forte nevicata a Roma - allertata la Protezione civile. Temperature in picchiata al Nord : Roma si è risvegliata stamane bianca, non succedeva da sei anni. A partire dalle due di notte infatti nevica ininterrottamente sulla Capitale. Strade completamente imbiancate dal nord al sud della città con circa 3-4 centimetri di neve al suolo. Scuole chiuse in tutta la città, come previsto dall’ordinanza del sindaco di ieri. Fino alla cessata all...

Maltempo : freddo - neve e vento forte da Nord a Sud. Neve attesa anche a Roma : domani scuole chiuse : freddo, Neve e vento forte dal Nord al Sud dell'Italia . Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede da stanotte nevicate al ...

Viabilità : SS4 - chiuso svincolo Roma Nord fino alle 5 del 23 febbraio : Domani notte sarà chiuso lo svincolo Salaria verso diramazione Roma Nord Roma – Per lavori di ripristino sulla SS4 Diramazione Salaria verrà chiuso il ramo di... L'articolo Viabilità: SS4, chiuso svincolo Roma Nord fino alle 5 del 23 febbraio su Roma Daily News.