: Fabrizio Frizzi è morto a Roma, aveva 60 anni - Corriere : Fabrizio Frizzi è morto a Roma, aveva 60 anni - massimobon1 : RT @Corriere: Fabrizio Frizzi è morto a Roma, aveva 60 anni - MiticoSimo71 : Fabrizio Frizzi è morto a Roma, aveva 60 anni. R. I. P #fabrizioFrizzi -

nella notte all'ospedale Sant'Andrea di. Lo ha annunciato la famiglia del noto conduttore tv in una nota: "Grazieper tutto l'amore che ci hai donato"., 60, si è spento a seguito di un'emorragia cerebrale. "Se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano",commenta la Rai. "Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, conse ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l'amore per il lavoro e per l'essere squadra".(Di lunedì 26 marzo 2018)