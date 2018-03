Roma | iniziati lavori pulizia Colle Oppio da parte di 16 detenuti

Settimana mondiale del cervello 2018 : le iniziative a Roma : Dal 12 al 18 marzo 2018 si tiene la “Settimana del cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello. Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, ...

Roma - Smog : domenica ecologica con l'iniziativa 'nuovi alberi' : Oggi a Roma, in concomitanza con la domenica ecologica e il blocco della circolazione 'il Campidoglio ha rilanciato l'iniziativa di piantumazione di nuovi alberi in città chiamata 'alberi per il ...

Smog : domenica ecologica a Roma - rilanciata l’iniziativa di piantumazione di nuovi alberi : In occasione della domenica ecologica e il blocco della circolazione a Roma, il Campidoglio ha rilanciato l’iniziativa di piantumazione di nuovi alberi in città. In un video postato su Facebook l’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari ha dichiarato: “Stiamo di nuovo procedendo alla piantumazione di alberi. Fino al 2021 vogliamo rilanciare la forestazione di Roma perché gli alberi costituiscono un importante contributo ...

Roma. Campidoglio : il programma delle iniziative per ricordo Foibe : Roma – ricordo Foibe: tantissime le iniziative in programma Roma – Fino al prossimo 21 febbraio Roma Capitale celebrerà il Giorno del ricordo con una... L'articolo Roma. Campidoglio: il programma delle iniziative per ricordo Foibe su Roma Daily News.

Roma : iniziativa per non dimenticare la tragedia della Shoah : Roma – giovani e anziani insieme per non dimenticare vittime Shoah Roma – Questo quanto dichiarato da Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e... L'articolo Roma: iniziativa per non dimenticare la tragedia della Shoah su Roma Daily News.

Virginia Raggi accoglie l’iniziativa di Maria De Filippi : gli allievi di Amici 17 per punizione puliranno Roma : Virginia Raggi Virginia Raggi ha risposto sì all’appello di Maria De Filippi di mettere a disposizione del Comune di Roma gli allievi di Amici 17 per aiutare a ripulire le strade della Capitale. L’iniziativa lanciata dalla conduttrice è particolarmente piaciuta alla sindaca grillina, che ha subito stabilito il ‘da farsi’ per i concorrenti del programma di Canale 5. punizione per gli allievi di Amici 17: Maria De Filippi ...

Gentiloni scende sulla campagna elettorale : dopo gli elogi di Macron - domani confronto su Roma e poi iniziativa Pd a Torino : dopo aver volato alto con gli elogi di Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni atterra sulla campagna elettorale per le politiche 2018. domani, primo pomeriggio al Tempio di Adriano in pieno centro nella ...