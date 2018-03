Roma | già condannato per maltrattamenti | continua a picchiare la moglie e la sequestra in

Parte da Roma 'Real illusion' - tour dell'illusionista Triggiano : Roma, 26 mar. , askanews, Al via martedì 27 marzo dal Teatro Brancaccio di Roma 'Real illusion', il tour di uno dei più grandi illusionisti al mondo Gaetano Triggiano. Il nuovo spettacolo teatrale del David Copperfield europeo resterà a Roma anche il 28 e 29 marzo, per poi fare tappa a Torino , Teatro Colosseo, il …

Elisabetta Canalis tra famiglia e lavoro : passeggiata col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva a Roma : Roma ? Leggo.it torna a parlare di Elisabetta Canalis. La bella ex velina infatti si è trasferita a Los Angeles ai tempi della sua relazione con George Clooney per poi decidere di...

Roma - con spranga di ferro danneggia decine di auto : arrestato : Ha danneggiato con una spranga di ferro alcune autovetture parcheggiate in via Alesia, nei pressi di un supermercato in zona Celio. Quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ...

Ranieri : “Champions? Roma e Juve non partono già battute” : “Le italiane in Champions? Pur rispettando tantissimo Barcellona e Real Madrid, da tecnico dico che non si parte mai battuti, si parte 50 e 50, bisogna giocarsela ed essere positivi”. E’ il commento alla doppia sfida dei quarti di finale che vedrà Roma e Juventus opposte alle ‘corazzate’ Barcellona e Real Madrid, del tecnico del Nantes, Claudio Ranieri. “Perché andar lì e aver paura e giocare col peso che sei ...

Roma : Già condannato maltratta la moglie - arrestato : La vittima è stata costretta a raggiungere una località protetta – Roma – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un... L'articolo Roma: Già condannato maltratta la moglie, arrestato proviene da Roma Daily News.

Elton John compie 71 anni e festeggia a Roma col marito : ecco cosa hanno mangiato : Elton John compie 71 anni e decide di festeggiare il compleanno a Roma: accompagnato dal marito, il leggendario cantante e compositore britannico ha scelto un noto ristorante di Trastevere per...

Pasqua in Emilia-Romagna : si festeggia con gli sci e all’insegna della cultura : Le località invernali dell’Emilia-Romagna sono ancora imbiancate, e di conseguenza in vista del weekend di Pasqua, sarà possibile festeggiare con gli sci ai piedi. Grande protagonista tra l’1 e il 2 aprile sarà il Cimone, nel Modenese, che vanta 50 chilometri di discese e offre pacchetti con skipass. Al Corno alle Scale poi si può vivere una Pasqua sulla neve, gustando la cucina del territorio in una cornice familiare. I musei, gli ...

Pasqua in Emilia Romagna : si festeggia con gli sci e all’insegna della cultura : Le località invernali dell’Emilia-Romagna sono ancora imbiancate, e di conseguenza in vista del weekend di Pasqua, sarà possibile festeggiare con gli sci ai piedi. Grande protagonista tra l’1 e il 2 aprile sarà il Cimone, nel Modenese, che vanta 50 chilometri di discese e offre pacchetti con skipass. Al Corno alle Scale poi si può vivere una Pasqua sulla neve, gustando la cucina del territorio in una cornice familiare. I musei, gli ...

Elton John a Roma per festeggiare il compleanno prima del tour d'addio : La tournée proseguirà in tutto il mondo per oltre 300 concerti, con due date in Italia nel 2019 all'Arena di Verona. Secondo la tabella di marcia dell'artista, i live in programma per il suo addio ...

Elton John a Roma per festeggiare il compleanno prima del tour d’addio : Elton John a Roma festeggia i suoi 71 anni. L'artista è stato avvistato nella Capitale in compagnia di suo marito David Furnish, con il quale avrebbe raggiunto l'Italia per il suo compleanno prima di partire per il tour d'addio che lo vedrà protagonista fino al 2021 e in oltre 300 concerti. I due sono stati avvistati in quel di Trastevere, al ristorante Antica Pesa, nel quale hanno trascorso la serata precedente al compleanno dell'artista ...

Elton John a Roma per festeggiare il compleanno : ... che toccherà anche il nostro paese il 29 e 30 maggio 2019 all'Arena di Verona , e che si concluderà con i suoi ultimi spettacoli in assoluto nel 2021.

Roma - sorpresa in centro : Elton John festeggia nella Capitale i suoi 71 anni : Sedotto da cotoletta alla milanese e tagliatelle al ragù: giacca blu elettrico sulla t-shirt e occhiali da sole dalle lenti rosso fuoco, sir Elton John, in un inaspettato blitz nella Capitale, è stata ...

Roma - i 34 anni del Big Mama ricordando gli show di Elvis Costello - Giorgia - Alex Britti - Pino Daniele e James Taylor : Il 30 marzo del 1984, cioè trentaquattro anni fa, apriva timidamente le porte in un vicolo di Trastevere il Big Mama , dando il via a un'avventura che negli anni avrebbe portato un mare di musica e ...

Carceri - l’esperimento del Dap : detenuti impiegati per pulire i giardini di Roma : Da Villa Borghese a Villa Ada, da Parco Schuster a Piazza Vittorio, partendo da Colle Oppio. È dal parco che ha recentemente fatto notizia per le sue condizioni di degrado che inizierà l’ultimo progetto del Dipartimento amministrazione penitenziaria: impiegare i detenuti più meritevoli nella pulizia dei giardini di Roma. Lunedì 26 marzo, scortato dalla polizia penitenziaria e dagli uomini del corpo di Polizia locale, arriverà a Colle ...