Roma | falso allarme bomba a Rinascente | Procura apre inchiesta

Roma - FALSO ALLARME BOMBA ALLA RINASCENTE/ Ultime notizie - 2 negozi evacuati : choc dei clienti in strada : RINASCENTE ROMA , FALSO ALLA RME BOMBA . Le Ultime notizie , telefonata anonima: “Alle 15 ALLA hu Akbar”. evacuati dipendenti e clienti dai negozi . Intervenuti gli artificieri(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:25:00 GMT)

Roma - falso turista molestava le donne dentro San Pietro : in manette il palpeggiatore seriale del Cupolone : Molestatore in un luogo sacro. Anzi nel sito simbolo della città del Vaticano, la Cupola di San Pietro. Un palpeggiatore seriale aveva scelto la scalinata stretta e a vortice che porta in cima alla ...