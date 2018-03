Roma | Facebook | la procura delega alla Polizia postale gli accertamenti sul ' Datagate'

Facebook - procura Roma apre fascicolo : 13.12 La procura di Roma ha aperto un fascicolo senza indagati, per adesso, in relazione all'esposto del Codacons su un eventuale uso improprio da parte di Facebook di profili di utenti italiani nello scandalo "Datagate" negli Usa. L'esposto del Codacons chiede una verifica su eventuali violazioni degli articoli 167e 169del codice della Privacy.

Roma - è di nuovo emergenza buche : causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. : Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. Mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive Continua a leggere L'articolo Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. proviene da NewsGo.

Roma - Giorgia Meloni minacciata a Termini durante la diretta Facebook : Giorgia Meloni minacciata a Termini durante la diretta Facebook. La leader di Fratelli d'Italia è stata avvicinata da un uomo con indosso una sorta di fratino che l'avrebbe minacciata dicendole di ...

Roma - trappola Facebook per una quindicenne : adescata e violentata da 45enne : Un falso profilo Facebook e un mare di bugie. 'Ciao, sono Manuel, ho venticinque anni, studio medicina. Sembri simpatica, chattiamo un po'?'. La presentazione sul web ha tradito ogni aspettativa. Lei ...

Alessandro Di Battista e la ASL di Roma hanno discusso via Facebook sui vaccini : Oggi pomeriggio l’account Facebook di una ASL di Roma, la ASL Roma 1, ha risposto a un video molto critico pubblicato questa mattina dal deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista riguardo allo stato della Sanità nella regione Lazio. The post Alessandro Di Battista e la ASL di Roma hanno discusso via Facebook sui vaccini appeared first on Il Post.

L'Abruzzo dice sì a rifiuti di Roma. Meloni pubblica su Facebook la foto di un maiale tra l'immondizia della Capitale : La polemica politica sui rifiuti nella Capitale non si ferma. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pubblica su Facebook la foto di un maiale che rovista tra l'immondizia della Capitale.

L'Abruzzo dice sì a rifiuti di Roma : saranno trasferiti per 90 giorni. Giorgia Meloni pubblica su Facebook la foto di un maiale tra l'immondizia della Capitale : DalL'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39mila tonnellate, distribuite su tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Lo prevede la delibera n.1 del 2018 approvata dalla Giunta regionale abruzzese, relativa all'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio.Tra le condizioni poste dalla Giunta abruzzese per poter accogliere i rifiuti di Roma ...