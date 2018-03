: L’art. 27 della Costituzione prevede la funzione rieducativa della pena. Da oggi sedici detenuti del carcere di Reb… - virginiaraggi : L’art. 27 della Costituzione prevede la funzione rieducativa della pena. Da oggi sedici detenuti del carcere di Reb… - Roma : Reinserimento #sociale, al via l'uscita dei primi detenuti per la pulizia dei #parchi. Il progetto è volto a favori… - robertaguarducc : RT @virginiaraggi: L’art. 27 della Costituzione prevede la funzione rieducativa della pena. Da oggi sedici detenuti del carcere di Rebibbia… -

Vestiti in tute bianche armati di pale e rastrelli 16del carcere di Rebibbia hanno iniziato la manutenzione dei giardini di Colle Oppio,all'ombra del.L'accordo siglato traCapitale e l'Amministrazione Penitenziaria coinvolgerà nei prossimi mesi anche idi altre carcerine per un totale di 100"neo giardinieri" al lavoro per tutta la settimana. L'iniziativa sperimentale proseguirà successivamente in altre aree della città,Villa Sciarra e Piazza Vittorio.(Di lunedì 26 marzo 2018)