Roma | Conte può tornare alla carica per Dzeko

Senato - Toninelli : “Contenti per Bernini? Vogliamo votare velocemente. Romani non era votabile” : “Noi Vogliamo votare velocemente, fosse stato per noi avremmo votato già oggi i presidenti di Camera e Senato. Gli altri non hanno voluto chiudere ieri sera, noi avevamo già i nomi. Non è essere contenti. Bernini un’altra cosa rispetto a Romani? Romani non era votabile”: così il capogruppo al Senato del M5S, Danilo Toninelli, dopo la seconda votazione per la presidenza a Palazzo Madama. L'articolo Senato, Toninelli: ...

Paolo Romani avverte Matteo Salvini : 'Appoggio alla Lega - ma soltanto in un contesto di pari dignità' : È l'uomo del momento, al centro di retroscena di stampa, indiscrezioni, voci, trattative e possibili complotti per sfasciare il centrodestra. Si parla di Paolo Romani , senatore di Forza Italia, in ...

Roma - Totti : "Barcellona? Sono contento - dovranno sudare per eliminarci" : L'urna non è stata clemente con la Roma: il Barcellona è uno degli avversari peggiori possibili per Di Francesco e i suoi. Ma Francesco Totti non ha paura: "Sono contento per il sorteggio. Affrontare ...

La maison Hermès 'in viaggio' a Roma tra spirito ludico e maestri contemporanei : Le meraviglie si propagano fino alla Galleria del Prestigio, accanto alla capsula del tempo, occupata dalle artiste Louise Hervé e Chloé Maillet, ispirate dalla scienza e dalla finzione. Il cineasta ...

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo. Roma - appello del Campidoglio : "Troppe file - andate a votare un'ora prima della chiusura" Alle ore 19 affluenza superiore al 50% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

Roma - Monchi : 'Raiola ci ha offerto Balotelli a gennaio - ma siamo contenti dei nostri attaccanti' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'Il futuro di Di Francesco Parlo ogni giorno con il mister e sa che la società ha grande fiducia in lui. E' pronto per continuare la strada che ...

Maltempo Roma - Campidoglio : situazione critiche contenute - squadre al lavoro : Il COC (Centro Operativo Comunale) di Roma Capitale continua a monitorare e a coordinare gli interventi sull’intero territorio a seguito dell’ondata di Maltempo. Nel corso della notte sono stati effettuati interventi di rimozione del ghiaccio e di spargimento sale sugli accessi alle scuole da parte di operatori dell’Ama e volontari della protezione civile assistiti dalla Polizia Locale. A questi vanno aggiunti centinaia di ...

Contemporary Cluster #07. Le tendenze del contemporaneo nel cuore di Roma. : In concomitanza con le recenti metodologie di ricerca in campo medico, Erica Curci parte dalle colture batteriche per attuare un processo che legandosi alla biologia e alla scienza, giunge a una ...

Roma - Di Francesco non si accontenta : 'Tutti male nel secondo tempo' : L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, intervistato da Premium Sport, non nasconde la propria insoddisfazione per la sconfitta in Ucraina. 'Prendere un gol da una giocata di un difensore ...

Casapound - tensione alla “passeggiata per la sicurezza” di Roma : calci e sputi a ragazze che contestavano : Tensioni, spintoni e calci a piazza Vittorio a Roma, nel corso di un presidio organizzato da una trentina di militanti di Casapound. Alcune ragazze hanno contestato i militanti della tartaruga frecciata, chiamandoli “razzisti” e ottenendo in risposta calci e anche uno sputo a favore di telecamera. “Quello che è successo nei giorni scorsi dimostra che la politica per fermare immigrazione e criminalità sia soltanto una ...

Roma - voragine alla Balduina : si indaga su paratie di contenimento e infiltrazioni d'acqua. Due indagati per crollo colposo : Sono proseguiti per l'intera giornata i rilievi in via Livio Andronico, a Roma, zona Balduina, dove ieri pomeriggio si è aperta un'enorme voragine. Sul posto si sono recati in mattinata anche il ...

Al via da Roma evento itinerante Chef's Cup Contest 2018 : Roma, 15 feb. , askanews, 18 stelle Michelin per 9 serate in tutta Italia: arrivata alla sesta edizione, lo Chefs' Cup Contest, competizione tra chef stellati, quest'anno prende il via a Roma martedì ...