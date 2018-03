Roma | con spranga di ferro danneggia decine di auto | arrestato

De Luca contro il programma Rai FuoriRoma di Concita De grogorio : 'Salerno offesa - è squadrismo' : ... il programma che 'racconta le storie, personali e politiche, dei sindaci e degli amministratori che stanno cambiando la geografia politica del Paese'. Sono le 22.37. Sono trascorsi circa 75 minuti ...

Ranieri - contro Barça Roma "se la gioca" : Così Claudio Ranieri ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. Il tecnico, oggi alla guida del Nantes in Francia, ha poi lanciato un messaggio alla Roma: "vai lì, a Barcellona e non avere paura. Io non ...

Una giornata con uno spacciatore di eroina a Roma : Trecentomila consumatori, microdosi da pochi euro, guadagni milionari. In Italia l’eroina è tornata a essere una droga molto consumata. Reportage da una delle piazze di spaccio più grandi nel paese. Leggi

Roma : ASL RM5 - si rafforza la consegna domiciliare dei farmaci : ASL RM 5: Dal primo aprile il farmacista impiegato alle attività ispettive sulle farmacie andrà in pensione – Roma – La Asl Roma 5, a partire dal primo aprile,... L'articolo Roma: ASL RM5, si rafforza la consegna domiciliare dei farmaci proviene da Roma Daily News.

De Luca contro FuoriRoma Rai 3/ "Salerno offesa" - l'ex sindaco attacca Concita De Gregorio : De Luca contro FuoriRoma Rai 3, "Salerno offesa, questo è squadrismo". Pesante attacco dell'ex sindaco nei confronti di Concita De Gregorio e quanto accaduto nella sua trasmissione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Roma : Già condannato maltratta la moglie - arrestato : La vittima è stata costretta a raggiungere una località protetta – Roma – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di un... L'articolo Roma: Già condannato maltratta la moglie, arrestato proviene da Roma Daily News.

Camere - Paolo Romani : «Berlusconi non ha ottenuto nemmeno il minimo sindacale» : Volto rabbuiato, passo deciso, l'annuncio di ritirare la candidatura già lo aveva fatto. «Berlusconi non ha ottenuto neanche il minimo sindacale al tavolo dei leader», si...

Presidente Moldavia commenta manifestazione dei sostenitori dell'unione con Romania - : "Anche se oggi l'unionismo ha subito una cocente sconfitta, occorre condannare la diffusione di questa peste nella politica moldava. Oggi le autorità di polizia hanno dimostrato che si può mantenere ...

Perotti : 'Il mio contratto con la Roma scade nel 2021 - poi vorrei tornare al Boca' VIDEO : Dove può arrivare l'Argentina? E' difficile giocare senza Messi, ma abbiamo una squadra che può vincere la Coppa del Mondo '.

Guasto alla linea elettrica : treni Napoli-Roma con due ore di ritardo : Disagi per i collegamenti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Dal primo pomeriggio un problema alla linea elettrica sta causando rallentamenti al traffico ferroviario. Il Guasto si...

Calciomercato Roma - il Chelsea ci riprova con Dzeko : MADRID , SPAGNA, - Il Chelsea non si e' rassegnato e in estate tornera' alla carica per Edin Dzeko . Stando al portale spagnolo 'El Gol Digital', dopo essere stati a un passo dall'attaccante bosniaco ...

Roma - niente botteghino : per il biglietto la fila si fa con l'avatar : Roma - Una volta c'erano le code ai botteghini per accaparrarsi un biglietto, ora invece c'è un piccolo avatar che cammina in una grande sala d'attesa virtuale e invia dei feedback sui tempi che ...

Pasqua - Consorzio dell’agnello sardo : occhi all’etichetta - arrivano da Grecia e Romania : A pochi giorni da Pasqua arriva l’appello del Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna Igp: ”Leggete attentamente l’etichetta perché la metà degli agnelli presenti sulle tavole degli Italiani per le festività Pasquali provengono dall’estero”, secondo gli studi del Contas (Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna IGP) sulle stime dei consumi previsti per la Pasqua 2018. La maggior parte degli ...