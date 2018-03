Roma | ASL RM5 | si rafforza la consegna domiciliare dei farmaci

Regionali Lazio - Pirozzi : «Più poteri a Roma - via la politica dalle Asl» : Sergio Pirozzi , sindaco di Amatrice e candidato presidente della Regione Lazio per la lista civica dello Scarpone. Che campagna elettorale è stata fino a ora? «Tutto è offuscato...

Regionali Lazio - Pirozzi : 'Più poteri a Roma - via la politica dalle Asl' : Sergio Pirozzi , sindaco di Amatrice e candidato presidente della Regione Lazio per la lista civica dello Scarpone. Che campagna elettorale è stata fino a ora? 'Tutto è offuscato dalle Politiche. Cioè ...

Asl Roma 2 : meningite virale per alunno materna da Vinci : Roma , 18 gen. (askanews) 'In riferimento agli articoli comparsi sui quotidiani relativi al caso di meningite riscontrato in un alunno della scuola materna 'Leonardo da Vinci ', si comunica che, a ...

Alessandro Di Battista e la ASL di Roma hanno discusso via Facebook sui vaccini : Oggi pomeriggio l’account Facebook di una ASL di Roma, la ASL Roma 1, ha risposto a un video molto critico pubblicato questa mattina dal deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista riguardo allo stato della Sanità nella regione Lazio. The post Alessandro Di Battista e la ASL di Roma hanno discusso via Facebook sui vaccini appeared first on Il Post.