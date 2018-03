Rom nei Balcani | la storia di Nazif

Focus PRomozione : frenata Felino - aggancio Colorno. Langhiranese e Medesanese nei guai : Partiamo dalla cronaca del campo principale […] L'articolo Focus Promozione: frenata Felino, aggancio Colorno. Langhiranese e Medesanese nei guai proviene da SportParma....

Boati nei cieli in Lombardia - due caccia Rompono muro del suono : Roma, 22 mar. , askanews, Due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nella mattinata di oggi dalla base ...

Roma - Colabello (PD) : PD Roma rispetti statuto - primarie nei Municipi : Municipio 14 Monte Mario – Roma, Colabello (PD): PD Roma rispetti statuto, primarie nei Municipi. “A Roma siamo da giorni in una situazione sospesa dopo... L'articolo Roma, Colabello (PD): PD Roma rispetti statuto, primarie nei Municipi proviene da Roma Daily News.

Roma - l'ex Amelia : Alisson vale più di 120 milioni - ti porta 15 punti a stagioneì : ... estremo difensore giallorosso ricercato dai top club europei: 'Sono 3 anni che lo conosco e che punto su Alisson, vorrei che restasse a Roma per tanti anni e diventasse il miglior portiere del mondo ...

Orti a gravità zero… a Roma : così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. ‘Destinazione Marte’ - speciale su Sky : La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza nei viaggi stellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “Destinazione Marte”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla ...

Roma : Sgominata banda specializzata nei furti di appartamenti : Si tratta di soggetti di origine slava, tutti rom di seconda generazione- Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale, dall’alba di oggi, stanno notificando un’ordinanza custodia... L'articolo Roma: Sgominata banda specializzata nei furti di appartamenti proviene da Roma Daily News.

Tarquinia. Furto nei parcometri di Siena - arrestati 3 Romeni : Tarquinia. Furto nei parcometri di Siena, arrestati 3 romeni – Avevano rubato i soldi dai parcometri di piazza san Francesco a Siena, ma sono stati... L'articolo Tarquinia. Furto nei parcometri di Siena, arrestati 3 romeni proviene da Roma Daily News.

L'ex stella del calcio mondiale Romario si candida a governatore di Rio de Janeiro : L'ex stella del calcio Romario de Souza ha deciso di candidarsi alla guida di Rio de Janeiro alle prossime elezioni brasiliane di ottobre. Entrato in parlamento nel 2010 col partito Socialista, Romario è stato...

Sperimentare l’autentica Romagna : nei Ricci Hotels di Cesenatico (FC) si balla il liscio - s’impasta la piadina - si assapora la tradizione locale : Per molti viaggiatori, andare in vacanza non è solo un modo per ricercare relax e divertimento, ma anche per conoscere la vera anima di un luogo. La Romagna, terra generosa, è uno di quei posti in cui oltre alle soleggiate spiagge e le tante opportunità per i vacanzieri, si possono provare esperienze autentiche, riscoprendo tradizioni, cultura, sapori che esprimono l’essenza del territorio e dei suoi abitanti, passati e presenti. I Ricci Hotels, ...

Brasile - Romario candidato a governatore dello Stato di Rio de Janeiro - : L'ex stella del calcio, e attuale senatore, ha lanciato la sua campagna elettorale per le elezioni del prossimo ottobre. Cambiamento è la sua parola d'ordine, ma c'è chi lo accusa di essere al centro ...

Champions League - nei quarti è Italia-Spagna : Barcellona-Roma e Juventus-Real Madrid : Sorteggio pesante per le due italiane nei quarti di Champions League la Roma affronterà il Barcellona, prima in casa per gli spagnoli, e la Juventus incontrerà il Real Madrid, rivincita...

La Lazio invece vola nei quarti. Adesso Roma è capitale d'Europa : Un posto nella prossima Champions sarà pure l'obiettivo principale della stagione, ma alla fine prevale la fame di un gruppo voglioso di riscatto dopo un 2018 iniziato in maniera balbettante e con ...

Emilia-Romagna - nei reparti ad alto rischio degli ospedali potrà lavorare solo chi è vaccinato : Servirà aver acquisito l'immunità a morbillo, parotite, rosolia e varicella. La Regione ancora apripista sul tema, dopo la legge sui nidi: "Tutela per chi cura...

“Voglio parlare con Stefano”. Isola - Francesco Monte “incastrato”. Dopo settimane di sospetti - ecco spuntare quelle parole compRomettenti che mettono l’ex tronista nei guai. Ma ora che c’entra De Martino? : Diciamocelo, questa edizione dell’Isola dei famosi è all’insegna delle polemiche. Se state seguendo il programma, capite di cosa parliamo. Ma capite di cosa parliamo anche se non lo seguite perché di sicuro avrete sentito parlare del “canna-gate” e ormai sapete esattamente di che si tratta. Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto suo di droga quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato. ...