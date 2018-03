ROG Strix Fusion 500 | compatibilità con Nintendo Switch scarica il firmware

ROG Strix Fusion 500 : la nostra prova delle nuove cuffie da gaming di Asua con Dac HiRes e 7.1 virtuale : Asus ha oggi annunciato l’arrivo in Italia delle Rog Strix Fusion 500, il suo ultimo modello di cuffie da gaming dotate di DAC HiRes, microfono digitale, sistema d’illuminazione RGB gestibile anche tramite smartphone ed audio 7.1 virtuale gestito via hardware mediante un sistema sviluppato in collaborazione con la Bongiovi Acoustics utilizzabili con PC, Mac e PlayStation4. Abbiamo avuto la possibilità di provarle in anteprima ...