Roberto Fico | no all' auto blu | alla Camera in autobus E i passeggeri reagiscono così

Roberto Fico in autobus a Montecitorio : La sua anima pop, Roberto Fico l'aveva messa in chiaro fin dal primo giorno quando, da buon grillino movimentista, era salito al Colle da neo-presidente della Camera a piedi, circondato da una folla ...

Roberto Fico in Parlamento con il bus dell'Atac : la foto su Instagram : 'Direzione Camera dei Deputati'. E' la didascalia scritta da Roberto Fico sotto una foto postata stamani su Instagram in cui si vede il neo presidente della Camera scendere da un autobus dell'Atac a ...

Roberto Fico - il neo presidente della Camera arriva a Montecitorio in autobus : Il neo presidente della Camera dei deputati Roberto Fico è arrivato questa mattina a Roma da Napoli in Frecciarossa. Dopo una rapida occhiata alla fila per i taxi davanti alla stazione Termini, Fico ha preso al volo l'85...

Bufala Raffaella Fico - presentata oggi come sorella di Roberto (Presidente Camera) : Non poteva mancare la Bufala Raffaella Fico, presentata oggi come la sorella del Presidente della Camera Roberto Fico. Visto il recente insediamento di Roberto, le fake-news hanno iniziato a pullulare, come quella relativa a Luigi Fico, alias Luis Figo, ex calciatore di Barça, Real Madrid ed Inter. Poco più tardi è stata la volta della Bufala Raffaella Fico, nota showgirl napoletana e mamma della piccola Pia, avuta dall'attaccante Mario ...

Roberto Fico - il presidente della Camera che prende i mezzi pubblici per andare al lavoro : Roberto Fico, neoeletto presidente della Camera, ha scelto di viaggiare con i mezzi pubblici per spostarsi da Napoli a Roma e iniziare così il suo lavoro a Montecitorio. Fico prima prende il treno e poi il bus. E la gente che lo incontra apprezza: "È giusto che i politici prendano i trasporti pubblici".Continua a leggere

Roberto Fico - il presidente cittadino non perde le vecchie abitudini e va a Montecitorio in autobus : Il neo presidente della Camera, Roberto Fico, non sembra voler derogare al "low profile" che vuole imprimere al suo mandato. Anche questa mattina, dovendo rientrare da Napoli dove ieri pomeriggio era andato per salutare amici e famiglia, ha scelto di non modificare le proprie abitudini confermando il suo percorso classico: metro fino alla stazione centrale (3 fermate), poi Freccia rossa per arrivare alla stazione di Roma alle 9.40.A chi gli ha ...

Ecco Luigi Fico - fratello di Roberto super stipendiato : bufala o primo scandalo? : Sta circolando moltissimo in queste ore la foto di Luigi Fico, presunto fratello di Roberto, nell'ambito di una bufala davvero esilarante per coloro che hanno conoscenze anche minime nel mondo del calcio. Mai come in questa circostanza, infatti, è doveroso svelare subito che si tratta di una fake news, esattamente come abbiamo avuto modo di osservare nel corso degli ultimi mesi con la Boldrini. A quest'ultima, infatti, sono state imputate decine ...

La bomba sui 5 Stelle : 'Con Roberto Fico ha vinto la lobby gay' Video : Il presidente della Camera dei deputati è la terza più importante carica della Repubblica Italiana, dopo quella di Presidente della Repubblica e quella di Presidente del Senato. Le ultime elezioni hanno consegnato instabilita' e, per ora, ingovernabilita' al Paese ma per eleggere i presidenti delle Camere i partiti maggioritari hanno trovato un accordo: Maria Elisabetta Casellati Forza Italia per il Senato e Roberto Fico #movimento 5 Stelle per ...

Roberto Fico - dall'occupazione del tetto alla vetta di Montecitorio : 'Una casa di vetro'. Ecco come s'è trasformato Montecitorio, o meglio: come diventerà, secondo la nuova dottrina Fico. Non sarà più una scatoletta di tonno da sventrare con l'apriscatole la Camera. Ma ...

Ho conosciuto il Roberto Fico attivista. Ora conservi la sua passione alla Camera : Ho sentito per la prima volta il nome Roberto Fico quando ho incontrato a Napoli i movimenti per la Terra dei Fuochi. In un’epoca in cui i media ancora non trattavano tanto questo tema, cercai di avvicinare quegli attivisti al campaigning digitale e loro mi indicarono Roberto Fico come punto di riferimento. Conobbi poi Fico quando mi ricevette insieme ad Andrea Casale, studente di Farmacia e promotore di #NoMission, a proposito di una ...

Amici alle scuole medie - compagni per la vita : chi è Yvonne - la donna di Roberto Fico : ...primo spazio interamente dedicato alla fotografia concepito come un luogo d'incontro in cui nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti big della macchina fotografica provenienti da tutto il mondo,...

Roberto Fico - chi è Yvonne : la compagna fotografa del presidente della Camera : Un'unione nata davvero sotto una buona stella: da allora i due non si sono mai più lasciati, e se la carriera politica di lui ha spiccato il volo quella di lei non è stata da meno. Oltre ad essere ...

