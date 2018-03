Roberto Fico in autobus | senza auto blu a Montecitorio Ma ha speso 15mila euro di

Roberto Fico a Montecitorio in autobus senza auto blu. 'Ma ha speso 15mila euro di taxi' : Roberto Fico in metropolitana . Roberto Fico sul Frecciarossa Napoli-Roma. Roberto Fico a bordo del bus dell'Atac, seduto tra la gente comune. Hanno fatto il giro di Facebook e delle homepage dei siti ...

L’annuncio di Roberto Fico : “Rinuncio all’indennità da presidente della Camera” : Il neo-eletto presidente della Camera Roberto Fico annuncia che rinuncerà all'indennità di funzione: "L’epoca dei privilegi è finita, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera".Continua a leggere

Roberto Fico : “Rinuncio all’indennità da presidente della Camera. Finita l’epoca dei privilegi. Voglio dare l’esempio” : “Rinuncio totalmente alla mia indennità di funzione da presidente della Camera”. È l’annuncio fatto da Roberto Fico ai microfoni del Tg1. “L’epoca dei privilegi è Finita, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera. Ed io Voglio dare il buon esempio“, ha detto il neo presidente di Montecitorio, eletto il 24 marzo con i voti del Movimento 5 stelle e del ...

Camera - il Presidente Roberto Fico in autobus a Montecitorio : Direzione Camera dei Deputati Foto by @agenzia_ansa Un post condiviso da Roberto Fico (@RobertoFico) in data: Mar 26, 2018 at 3:24 PDT Roberto Fico vuole essere un "Presidente low cost" e per questo motivo ha deciso di non cambiare le sue abitudini dopo l'elezione a Presidente della Camera dei Deputati. Oggi il rappresentante dei 5 Stelle - da sempre "nemici" delle auto blu - è arrivato a Montecitorio in autobus, dopo aver viaggiato in ...

Fausto Bertinotti : "Roberto Fico? Mi piace - è appassionato e ha votato Rifondazione" : "Roberto Fico presidente della Camera? Mi piace, sembra una persona seria ed appassionata, e una volta ha votato Rifondazione. Poteva andare molto peggio.....". Così Fausto Bertinotti, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Le sembra un uomo di sinistra? "Questa etichettatura non si può dare. Una forza come il M5S, trasversale, contiene anche delle ...

Bufala Raffaella Fico - presentata oggi come sorella di Roberto (Presidente Camera) : Non poteva mancare la Bufala Raffaella Fico, presentata oggi come la sorella del Presidente della Camera Roberto Fico. Visto il recente insediamento di Roberto, le fake-news hanno iniziato a pullulare, come quella relativa a Luigi Fico, alias Luis Figo, ex calciatore di Barça, Real Madrid ed Inter. Poco più tardi è stata la volta della Bufala Raffaella Fico, nota showgirl napoletana e mamma della piccola Pia, avuta dall'attaccante Mario ...

